El Cole sueña con que Barranquilla tenga un museo dedicado al fútbol

Gustavo Llanos mejor conocido como ‘El Cole’ ya tiene listo el tradicional peinado que lucirá en el Metropolitano durante el partido Colombia-Brasil. "Este año por la venida del Papa hice muchos cambios en el diseño de mi peinado y vestuario", dijo ‘El Cole’ a PUBLIMETRO.

El hincha más famoso y creativo de la Selección Colombia eligió para el compromiso un diseño inspirado en el mensaje de Francisco. "Me hice un diseño con una huella de un zapato impresa en mi cabeza, en el centro del mapa de Colombia, como dice el Papa "Demos el primer paso"", explicó El Cole.

Su peluquero Neftalí Díaz, quien duró cinco horas creando el exigente corte, aseguró que se conservaron ciertos aspectos originales del peinado. "El copete tiene los colores tradicionales en amarillo, azul y rojo, la huella fue en negro con una cruz de Cristo en su interior y los colores del mapa del país son el verde esperanza, el naranja y el azul", describió el peluquero.

‘El Cole’ a través de este mensaje espera poder tener una audiencia con el Papa. "Voy a viajar a Cartagena porque deseo poder entregarle personalmente a su Santidad una camiseta de la Selección y una del Junior".

También el color del diseño del vestuario del fanático ha cambiado a un color blanco con la bandera de Colombia. "Quiero decirle al Papa: Oye Cole, vaya Cole", expresa entre risas.

Un sueño

Todo el año la casa de El Cole se llena de seguidores locales y turistas que desean llevarse un recuerdo suyo. “Siempre estoy recibiendo equipos de televisión de Rusia, Japón, Italia y otros países que desean conocer cómo se vive el fútbol en Barranquilla”.

Debido a estas constantes visitas al hincha se le ocurrió crear un museo del fútbol en la ciudad, al igual que las grandes capitales futbolísticas del mundo. “Barranquilla es la cuna del fútbol, es la Casa de la Selección y merece tener su museo así como existen en Buenos Aires, Río de Janerio y Madrid, entre otras”.

El Cole ha compartido esta idea con varias entidades de la ciudad pero necesita lo que él llama “un empujón”. “Falta soñar y creer que Barranquilla puede ser sede de grandes instituciones como este museo para el país, pero no lo creemos”.

La otra vida

Sin embargo, Gustavo no pasa toda su vida entre flashes fotográficos o grabando comerciales para televisión. Este barranquillero desde hace más de 10 años se dedica a ser, según declara, un pescador de hombres. “Barranquilla no conoce esa parte espiritual mía. Estoy en los caminos del señor. Tuve una profunda conversión desde hace 22 años que cambió mi vida”, resalta.

Antes de adoptar el personaje que lo ha llevado a desplegar sus alas doradas alrededor del mundo acompañando a la selección, este hombre sintió que su vida no tenía rumbo. “El entorno en mi casa no me ayudó. Caí en las fosas del trago y la infidelidad. Me sentía vacío y empecé a clamar a Dios”, lamenta.

En la actualidad, el proyecto de vida del ‘Cole’ gira en torno a Cristo, su familia y la evangelización de jóvenes con problemas de drogadicción. “Muchos de los chicos me han dicho: “Cole, mi papá nunca me dice que me quiere, nunca me ha acariciado” y esa carencia de afecto hace que estos muchachos se refugien en las drogas”, explica.

El hincha más creativo de la Selección Colombia ahora se dedica cada viernes a predicar desde las 7 p.m. en la Casa de Emmaus en la carrera 53 #55 – 85, en Barranquilla. “Allí damos orientación a los jóvenes para que lleven una vida sana”.

Recientemente el fiel seguidor de la Selección entró al quirófano debido a una hernia inguinal que lo ha tenido en reposo durante un mes. "El post -operatorio ha sido lo más difícil de superar, pero gracias a Dios ha sido un éxito y espero poder estar apoyando al equipo con todo el próximo martes".