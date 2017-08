La artista Elmar transmite sus saberes a niños y jóvenes del Atlántico

La Secretaria de Cultura y Patrimonio de la Gobernación del Atlántico en alianza con la Fundación Elmar, dictan un taller que consiste en promover prácticas culturales y artísticas partiendo en la utilización estética del espacio público. “Estoy muy feliz de poder transmitirles mis saberes a los niños y jóvenes del departamento. Ya hemos tenido varias jornadas y hay mucho talento en el Atlántico”, dijo la artista destacada por plasmar los murales de mosaicos del Malecón del Río en Barranquilla.

El proyecto se viene realizando en los municipios de Sabanagrande, Candelaria, Baranoa, Piojó y Puerto Colombia.

Los beneficiarios son 500 jóvenes estudiantes, 100 por cada municipio del departamento previamente seleccionado que comprende edades entre los 12 y 17 años.

Los estudiantes han adquirido conceptos de saberes artísticos para el espacio público, explorando habilidades de emprendimiento frente al desarrollo de una destreza artística del mosaico en cerámica. “Queremos fortalecer el sentido de pertenencia del mural como referentes de los municipios, utilizando el espacio público como un escenario vital donde pueden confluir las artes y la ciudadanía, permitiendo jóvenes ser más analíticos y perceptivos frente a su entorno, sin desconocer la importancia de las casas de cultura como espacios adecuados y dotados para las prácticas artísticas”, explica Elmar.

Durante el desarrollo de la sensibilización y socialización, se han desarrollado talleres conceptuales en:

Teoría del color

Arte en Espacio público

Ciudadanía e historia del arte, donde los estudiantes aprenden las nociones básicas para la eficaz aplicación de la misma en la praxis.

Creación y representación artística de las ideas expuestas en un dibujo creativo individual.

Práctica en triplex con base en un dibujo para el afianzamiento del método del mosaico.

Todo esto permitirá la diseñar y construir cinco murales artísticos en el espacio público de los municipios de: Puerto Colombia, Piojó, Candelaria, Sabanagrande y Baranoa, mediante un proceso de creación colectiva con la comunidad beneficiaria bajo la dirección de la artista Elsa Marina Lozada “Elmar”.

Para la Secretaria de Cultura y Patrimonio María Teresa Fernández este proyecto es “la manera como nuestros joven construyen su imaginario y plasman su vivencias, anhelos y sueños , este proyecto permitirá establecer un semillero de nuevos talentos en las artes plásticas y será de gran beneficio artístico para los municipios que impacta ”.

Sobre Elmar

Para comenzar a diseñar un proyecto, Elmar crea todo, desde los diseños de sus trabajos hasta los colores que tendrán los mosaicos de sus obras, que trae exclusivamente desde México, Perú y Ecuador. “Yo creo mi propio material artístico. Envío desde los pantones, porque muchos de los colores que uso no se consiguen, y me toca crearlos desde cero”, subraya.

En su taller comenzó con tres jóvenes trabajadores y ahora cuenta con 42 jóvenes en su equipo artístico. “A estos muchachos los he capacitado para este trabajo. En el control de calidad de las obras soy muy exigente si no me gusta va para abajo”, confiesa la artista.

Considera que su mayor desafío como artista ha sido la construcción del Malecón de la Avenida del Río. “Es una obra muy grande y especial porque ver que mi trabajo le da la cara al río me llena de orgullo”.

Su obra en la ciudad también abarca todos los peajes del corredor portuario, que quiso plasmar en escamas de pescado por el encuentro del río con el mar, y que llegan hasta la escultura del letrero de Barranquilla ubicado hace poco en la entrada de la vía al mar. Todo este conjunto hace parte de una gran intervención artística urbana que Elmar empalmó con la avenida Simón Bolívar, para la que creó 50 jardineras, 60 bancas y el Monumento a la Aviación.