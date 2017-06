“Vendrá una nueva versión de ‘Cien pesos’ dedicada a los políticos de este país”: José Reb, vocalista de Cielito Drive

José Rebimbas o mejor conocido como José Reb, líder de la banda Cielito Drive, se confesó en entrevista con PUBLIMETRO en la que habló de sus proyectos y del nuevo camino que emprende tanto con su banda como en su carrera en solitario. El barranquillero, quien ha grabado álbumes bajo la asesoría de los destacados músicos Richard Blair y Einar Escaf, también ofreció una perspectiva crítica ante la falta de espacios y promoción para los músicos emergentes de la ciudad. Anunció que está grabando un disco con nuevas versiones de sus clásicos que tiene proyectado lanzar este año y que estará de gira en varias ciudades del país.

¿Por qué la gente piensa que Cielito Drive se separó y que usted comenzó su carrera en solitario?

(Risas) Sigo sin entender porque la gente tiene la idea de que Cielito “no existe”. Todo lo contrario Cielito está más firme y activo que nunca, el tema es que estuve fuera del país casi un año y en ese tiempo pues la banda pasó sin tocar, pero estaba trabajando en el nuevo disco. Ahora estamos terminando de mezclar el nuestro nuevo álbum, el tercero oficial, aparte del tributo a Diomedes Díaz, que nos ha tomado más tiempo de lo previsto, por las limitantes económicas que afectan la gran mayoría de procesos culturales de nuestra ciudad y del país. Aparte de eso tenemos muchísima música nueva. Actualmente con Cielito estamos de “gira nacional”. Estuvimos tocando en Cartagena y Santa Marta recientemente. El proyecto solista nace hace ya un tiempo largo, son canciones que vengo trabajando en paralelo a Cielito y que decidí lanzar como solista porque tienen un enfoque y unas temáticas diferentes y son canciones más personales.

Recordamos la letra de ‘Pregón Caribe con feeling para ti’ y su mensaje ‘Todo los años/todo sube cien pesos’ ¿A once años o más de uno de los éxitos de Cielito Drive considera que el pregón sigue siendo el mismo o cuál sería su nuevo pregón?

Claramente: “todos los años todo sube 100 pesos” bueno, a veces más que eso. Ese tema lo compuse en mis inicios con Cielito un día que estaba en una llevadera ni la juemadre y es la hora y no solo para mí sino para mucha gente, en general, es una realidad devastadora y dura, la desigualdad económica es un monstruo del que no se salva nadie. Las cosas cada vez están más caras, la desigualdad sociopolítica y cultural y la corrupción son el peor mal de nuestra nación y en general un fenómeno muy hp en el mundo. Llegué a rayarme un poco con el público que siempre que tocábamos nos pedía esa canción y se mostraban un tanto indiferentes a las nuevas canciones, pero de un tiempo acá entendí que es una realidad que habla por sí sola, y nada la canción es una bola de nieve, efecto de una realidad muy compleja en términos humanistas. Ni hablar del fenómeno que estamos viviendo con la ola de hermanos de Venezuela que están viniendo para acá. Allá esa realidad los tiene en crisis y vaya crisis. Precisamente el nuevo disco de Cielito vendrá con los temas viejos con los que salimos en nuestros inicios con aquel demo, pero ahora bien grabados y con años de acople y ensamble, así que esperen pronto el nuevo video de ‘100 pesos’ versión 2017 dedicada con mucho cariño a los políticos de la ciudad y del país.

¿Cómo va la evolución de su música en este momento?

Va muy bien. Estuve por fuera del país casi un año y ese periodo fue muy fructífero, compuse muchísimo. Estuve por Nueva York, Canadá y Berlín, en lugares muy bellos con gente muy especial, aprendiendo y conociendo mucho y toda esa información la pude plasmar en mucha música que compuse y que espero sacar con mi proyecto solista y con los otros proyectos poco a poco. Siempre estoy buscando reinventarme, pero hay bastante material que está en cola y debe salir primero para poder empezar a sacar el material más nuevo. Siempre estoy en ejercicio creando. Con Jose Reb estoy haciendo algo que quería hacer hace mucho tiempo que es trabajar con instrumentos de viento y muchos músicos en escena y seguirá creciendo la banda. Con Cielito hay mucho material nuevo en pre producción que cuando llegue su momento verá la luz. A futuro quiero hacer cosas más orquestales con mi música, sobre todo con el proyecto solista, ya he hecho ejercicios antes y es maravillosa la inclusión de instrumentos de cuerda frotada y orquestal. Es magia pura.

¿Cómo es el proceso creativo de José Reb?

Cantar es para mí como músico y creador una necesidad básica, cuando se pasa un día y no realizo un acto creativo, ya sea componer, terminar o adelantar alguna letra, grabar o adelantar alguna idea o algo relacionado con mis proyectos no me siento bien, pero cuando pasa lo contrario como a veces que hay días en los que se crea y se produce mucho, esos días me dejan unas sensación de satisfacción muy bella. El acto de crear me hace sentirme realizado, siento que todo vale la pena cuando creo. Como cuando se toca en vivo que a la final es donde terminan posando las obras y todos los procesos creativos en todo su esplendor.

¿Qué le hace falta al panorama musical en Barranquilla?

Uff… ¡Qué no hace falta! Hacen falta sobre todo muchos espacios. Espacios reales con programación planificada a futuro, tanto públicos como privados, formación de público en exceso. Programas que incluyan mucho más a los artistas nuevos, viejos, emergentes, y en general a todos los creadores. Falta más igualdad para que no solo los creadores podamos mostrar y vivir y no sobrevivir de lo que hacemos, sino que el público pueda pagar para ver, comprar o consumir los productos culturales. En pocas palabas más inclusión e igualdad y el fortalecimiento de manera industrial a los procesos y hacedores culturales en la ciudad es clave y se necesita con urgencia. Por citar otro ejemplo: el periodo pasado, con el secretario anterior, donde la ciudad fue “Capital Cultural” y no hubo Portafolio de Estímulos lo que cual me parece una vergüenza y una falta de respeto con la ciudadanía. Yo personalmente me cansé de escribirles y criticarles en las redes que pá cuando el portafolio y nunca pasó. Sería muy fácil no quejarse, pero realmente gracias a esa quejadera, no solo mía sino de muchos agentes del sector que estamos cansados de la falta de apoyo.

¿Dónde tiene planeado presentarse en 2017?

Estamos de “gira” y digo entre comillas porque no es fácil coordinar y agendar fechas, siendo una banda de rock alternativa, con cero músculo financiero o apoyo de nadie y sobre todo conseguir condiciones favorables que dignifiquen la labor que hacemos, pero poco a poco se encuentran nuevos aliados y gente que cree, le apuesta y apoya a procesos como el de Cielito, así que esperamos pronto anunciar fechas en Bucaramanga, Cali, Medellín y Bogotá.

¿Qué le gusta hacer en sus ratos libres?

Música preferiblemente e ir al cine con mi hijo. Intentando retomar la pintura que me gusta mucho. Y por lo general soñando con proyectos culturales, cosas que tengo en planes y haré en sus momentos, conciertos, exposiciones, colaboraciones, películas, entre otras.