Anónimos: así prefieren operar los conductores de Uber en Barranquilla

La noche del sábado, el conductor de Uber, Milton López, se prepara para comenzar su turno. Él conoce que esa jornada es una de las más movidas en la plataforma. “Al barranquillero le gusta salir de fiesta e ir a cine y en las noches siempre la aplicación está dinámica”, cuenta el operario, quien pidió la reserva de su identidad para este artículo.

Así recopilamos una serie de testimonios de tanto hombres como mujeres, quienes compartieron sus historias, de cómo operan en el “anonimato” prestando el servicio con la aplicación Uber. “Lo que pedimos es que también los taxistas presten un buen servicio, no abusen con sus tarifas e igualdad de condiciones”, añadió López, quien ya lleva un año como conductor de la aplicación.

Aunque en Barranquilla no se han presentado todavía agresiones físicas de los taxistas contra los conductores de Uber, como en otras ciudades del país, la tensión está latente en el ambiente. “Aquí en Barranquilla no pasa lo que ocurre en otras ciudades, que lo paran a uno a cada hora, pero si tengo mis precauciones la hora de “Uberiar””.

Salir a “Uberiar”

Para Juan Carlos salir a hacer un turno de Uber o como le llaman “Uberiar” es un estilo de vida. “Me pongo elegante, con camisa, pantalón, si puedo me motilo, pero tenemos que estar anónimos porque ser Uber nos puede acarrear una infracción”. La Secretaría de Tránsito informó que durante el 2017 se han inmovilizado 10 vehículos sospechosos de ejercer como Uber.

Todos estos conductores afirman que para ejercer esta profesión hay que manejar lo que llaman “un bajo perfil”. “Que no se vea que uno va como en taxi o que va prestando un servicio sino que se vea como algo más informal”, indicó Juan Carlos.

Para Gabriel es como tener una primera cita con el cliente. “Yo ofrezco chocolates, agua, perfumo el carro y tomo todos los consejos que me da la plataforma. Me ha ido muy bien y mantengo mis buenas estrellas entre los clientes para que me recomienden”, comentó.

En cuanto a cifras, en un buen turno, un conductor de Uber se puede ganar entre 80 mil y cien mil pesos y en un día completo hasta más de 200 mil pesos manejando toda la jornada. “Muchos de nosotros estamos pagando parte de la cuota del carro con Uber”, indicó Juan Carlos.

Mujeres en Uber

En Barranquilla mujeres jóvenes y mayores también son conductoras de la plataforma. “Como aquí no hay tantas oportunidades de trabajo para las mujeres adultas, Uber se convirtió en una alternativa, aunque ahora por los paros de los taxistas no deja de representar un riesgo manejar Uber sobre todo para una mujer sola”, advirtió Jackeline, quien lleva dos años conduciendo para la aplicación.

Esta mujer comparte sus actividades familiares con sus turnos en Uber. “Es igual como tener un trabajo alterno y me pongo mis metas diarias o los fines de semana. También hago ventas por catálogo y combino ambos oficios”, explicó esta ama de casa.

Jackeline sueña que en un futuro la plataforma pueda convivir con los taxis en armonía. “No le estamos haciendo daño a nadie. Yo mantengo mi carro con toda la seguridad y las condiciones y hasta mucho mejor que algunos taxis que veo por ahí rodado y con permiso de las autoridades”.

Exigen igualdad de condiciones

Desde el punto de vista técnico, los conductores de Uber también observan que muchos taxis no cumplen con las normas requeridas. “En la parte técnica tampoco están equipados para prestar un servicio porque no cuentan con bolsas de aire, frenos ABS, control de tracción y equipos que permiten un mejor frenado en caso de emergencia”, resaltó Juan Carlos.

Todos estos conductores que usan la plataforma consideran que el gobierno debe llegar a un acuerdo final con Uber, cómo se ha realizado en otros países donde es legal. “Esta controversia ha hecho que el servicio mejore y ha puesto a pensar al cliente y no permita que lo sigan abusando con las tarifas”, concluyó Gabriel.

Min Transporte sobre las plataformas

El Ministro Jorge Eduardo Rojas Giraldo afirmó que sí existe en Colombia regulación que les permita a las plataformas tecnológicas prestar un servicio público de transporte de forma legal.

Recordó que hace más de ocho meses se expidió una regulación buscando que estas plataformas se acogieran al ordenamiento jurídico colombiano.

El Ministro también explicó que lo ilegal no son las plataformas, sino el servicio que prestan utilizando vehículos particulares y no autorizados por la legislación colombiana para el transporte público de pasajeros cuando la ley lo prohíbe.

Ministerio de Transporte reiteró que conforme a las Leyes vigentes, para prestar un servicio público de Transporte debe hacerse a través de empresas habilitadas y con vehículos debidamente autorizados. Cualquier prestación del servicio por fuera de esas condiciones es considerado ilegal.

Para garantía de ello las autoridades locales y alcaldías cuentan con las herramientas legales para combatir este flagelo que afecta al transporte legalmente constituido. En tal sentido, el Ministerio de Transporte también ratifica su pleno apoyo a los alcaldes de todo el país para que tomen las medidas necesarias, como primera autoridad local y de policía, para combatir la prestación de todo servicio de transporte considerado informal e ilegal.

El Ministerio de Transporte respeta el derecho a la protesta en el marco de las leyes vigentes. No obstante, hace un llamado para que este derecho no se ejerza afectando el libre tránsito de los ciudadanos ni afectando el usuario de aquellos taxis que decidan prestar el servicio de manera normal.

Plataforma para los taxistas

El Gobierno anunció que viene trabajando en una plataforma que va a permitir a los taxistas mejorar las condiciones en la prestación de este servicio. “Nosotros estamos de acuerdo con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de hacerle más fácil la vida al usuario, por eso estamos construyendo una plataforma para podérsela entregar a los taxistas de Colombia”, explicó Rojas.