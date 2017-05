Denuncian que una estudiante de 12 años recibió golpiza por parte de sus propios compañeros en Atlántico

En delicado de salud se encuentra la estudiante de 12 años que el pasado viernes fue lanzada por las escaleras del segundo piso del Colegio Industrial de Sabanalarga y posteriormente fue golpeada por quince compañeros de clases.

El padre de la menor, Israel Mercado, precisó a Emisora Atlántico que su hija es la monitora del salón y presenta fuertes golpes en el rostro debido de las patadas que recibió cuando se encontraba en el suelo. “Ella me contó que como es la monitora del salón le habían pedido que no permitiera que los estudiantes se salieran del salón de clases y es entonces cuando dos niñas la empiezan a golpear y luego vienen otros y así me la lanzaron por la escalera y luego me la golpearon toda”, contó el padre de la menor.

Mercado reveló que fue su familia la que llevó a la niña a la Clínica San Rafael, donde recibe atención especializada.

Por su parte, el secretario de Educación del Atlántico, Dagoberto Barraza, dijo que se investigan los hechos ocurrido al interior del colegio de Sabanalarga. “Más de quince estudiantes la lanzaron y después le propinaron una brutal golpiza vamos a investigar quienes fueron los responsables”, dijo el funcionario.

Dijo que junto con las directivas del colegio, la psicorientadora, ICBF y Policía de Infancia y Adolescencia, se intervendrá en esa institución, con base en el manual de convivencia.

El funcionario, advirtió que no permitirá que se presenten casos de matoneo y bullying en los centros educativos del Atlántico.

Si quiere ver el video haga click aquí.