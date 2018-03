Indignación porque dañaron rostro del acordeonero Juancho Rois en monumento en La Guajira

Algunos habitantes del municipio de San Juan del Cesar, La Guajira, se han mostrado indignados debido a que algunos vándalos dañaron el rostro del acordeonero Juancho Rois a pocos días de haber sido instalado en el monumento a La Luna Sanjuanera.

La figura de Rois, quien fue pareja musical de Diomedes Díaz, la pintaron en mármol, pero algunos inescrupulosos le borraron el cabello y la parte superior del hombro en la obra, que aún no ha sido inaugurada.

El secretario de Planeación Municipal, Julio Raúl Vega, rechazó de manera categórica este acto vandálico, en declaraciones para el diario El Pilón. “Si esta es una forma de protestar porque no están de acuerdo con la obra, los invito a que lo hagan con argumentos y no con estos actos denigrantes, más aún cuando esta obra no ha sido entregada”, expresó el funcionario.

En redes sociales de la costa circulan todo tipo de comentarios en contra el daño a la imagen de Rois. ” Esto es el colmo del irrespeto, querer acabar con el alma de este pueblo que es su folclor, su cultura, hablar de San Juan, es mencionar a Juancho Rois, La luna sanjuanera de Roberto Calderón, por Dios hay que excomulgar a esos desadaptados, canallas”, publicó la usuaria Yeyi Arredondo.

Los habitantes del municipio piden a las autoridades que el caso no quede impune y que se tomen los correctivos para volver a pintar el rostro del artista vallenato.

PUB/L.R.

LE PUEDE INTERESAR: El Corcorde de Malambo vuelve a despegar

Así será la recuperación del tradicional bulevar de 7 Bocas en Barranquilla

Presentan modelo de estatua de Édgar Rentería para su nuevo estadio