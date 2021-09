La representante se salió de la ropa porque su copartidaria supuestamente le dijo palabras bastante desagradables.

En pleno debate de moción de censura contra Karen Abudinen, hubo mucho funcionario público que francamente, dejó mucho qué desear. El “agarrón” entre Margarita Restrepo y Jennifer Arias en pleno debate MinTic

Pero también se vio el talante y aplomo de otros. Y sobre todo, el cómo se tratan entre ellos.

Y no precisamente muy bien, si se tiene en cuenta lo que pasa entre la representante Margarita Restrepo y su copartidaria Jennifer Arias.

De hecho, la primera tuvo un ataque de ira en plena moción de censura.

Esto comenzó al pedirle a Arias una moción de procedimiento, porque para ella “violaban la presunción de inocencia de la ministra”.

Además, añadió que la estaban violando “ precisamente personas con procesos incluso por delitos de narcotráfico, y nadie ha dicho nada. Dos, la vulgaridad, la vulgaridad de este debate ha sido gravísima…”, expresó.

Arias le respondió, siendo presidente de la Cámara, que eso no era una moción de procedimiento.

Así, procedió a darle la palabra a Inti Asprilla.

Pero de inmediato, se escuchó esto:

“La vulgaridad, tratándola de pendeja y de estúpida que es. Una moción de…”.

No se sabe a quién se dirigieron esas palabras, pero las deducciones son obvias.

Acá, el video:

Nunca pensé que me tocara parar una pelea entre Jennifer Arias y Margarita Restrepo del Centro Democrático.

Tampoco era para que la tratara de “estupida” y “pendeja” 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/27uZKBC9qu — Inti Asprilla (@intiasprilla) September 4, 2021

Incluso el mismo Inti se burló de este episodio en la intervención.

Y, por supuesto, hubo críticas por el nivel de aplomo y de intelectualidad en este debate.

Esto se escuchó ayer porque se quedó prendido un micrófono, seguramente esta es el tono en los pasillos del senado entre opositores. El nivel intelectual y moral de nuestro @SenadoGovCo y @CamaraColombia son hoy bajísimo. Si quieren hacer un cambio, este es un buen comienzo. https://t.co/NyVzvIspfO — César Mejía Gómez (@Cesar_kb) September 5, 2021

Jajajajajajajajajajaja entre gitanos leyéndose la mano, amo los finales felices…🤣🤣🤣🐀🆘🇨🇴 https://t.co/mkjhNVM1KE — Angelica Bohorquez Segovia 💬💡⚖️🌟🇨🇴🇲🇽👩🏼‍⚖️ (@AngelicaBohor18) September 5, 2021

"Muestras de cortesía" de las representantes del partido de gobierno @UCDemocratico https://t.co/KHHGIFzxhN — MAMERTUIT (@Mamertuit) September 5, 2021

Jennifer Arias respondió a los escándalos de narcotráfico que relacionan a su familia

Apenas llegó a la presidencia de la Cámara en la hoja de vida de Jennifer Arias Falla salió a relucir su familia y su pasado. Jennifer Arias responde a los escándalos de narcotráfico que relacionan a su familia.

Por tanto al obtener este alto cargo a Arias le recordaron los vínculos que han tenido personas de su núcleo familiar con diferentes delitos.

Según la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), en 2007, cuando Arias fue señorita Meta, su hermano “Andrés Eduardo Arias Ochoa fue capturado en una operación contra el narcotráfico llevada a cabo por la DEA en Miami, Estados Unidos”.

En marzo de ese año el detenido reconoció a las autoridades de ese país “que se encontraba en esa reunión con el fin de comprar cocaína“.

Además “el padre de la congresista es un poderoso contratista del Meta que fue condenado por homicidio en 1993”.

Pares también destaca en un informe que Arias estuvo en la comitiva de la campaña presidencial de Iván Duque que viajó con los dos llamados “narcopilotos”: Samuel David Niño Cataño uno de ellos murió transportando droga para el ‘cartel de Sinaloa’ y Juan Camilo Cadena, que era quien pilotaba el avión vinculado al esposo de Alejandra Azcárate que cayó en Providencia con un cargamento de cocaína.

Ante el escándalo, la congresista se defendió en la revista Semana señalando que los delitos que involucran a su familia no deberían afectarla a ella, porque no está señalada por la justicia.

“Yo no tengo ninguna investigación, denuncias penales, civiles, ni de ninguna índole; tampoco tengo una investigación en la Corte Suprema ni en otra corte. Nunca me han investigado nada, lo más grave fue cuando me revisaron las cuentas el Consejo Nacional Electoral, para después decirme que habían quedado bien las cuentas de mi campaña”.

Sobre su papá, dijo que discutió con un hombre, quien “sacó un arma, mi padre trató de defenderse y el arma se disparó”.

Además, aseguró que “después de las investigaciones se dieron cuenta que no había sido un acto premeditado o algo que él hubiese querido hacer, sino que fue un accidente”.

En cuanto a la condena de su hermano añadió que:

“Eso fue como en 2017. Se fue a Estados Unidos y nos de que estaba tratando de comercializar alguna cantidad que desconozco de una sustancia que es ilegal y lo detuvieron. Él se declaró culpable, dijo sí, la embarré. Le dieron una condena de tres años, él pagó su condena y se regresó a Colombia”.

