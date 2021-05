El influenciador La Liendra habló sobre la necesidad de una reforma tributaria y sobre las movilizaciones del Paro Nacional. “Estoy encerrado en mi casa porque estoy amenazado” La Liendra sobre manifestaciones.

Desde el inicio de las manifestaciones, el influenciador ha utilizado sus redes sociales para apoyar el Paro Nacional y para exigirle al Gobierno que retirara el proyecto de Ley de la reforma tributaria. Pese al retiro de la reforma y la renuncia del entonces ministro de hacienda, Alberto Carrasquilla, el Paro Nacional continuó.

El Comité Nacional del Paro anunció que las manifestaciones continuaban, entre otras cosas, por el retiro del proyecto de Ley 010, que pretende reformar la salud. Además, por la exigencia de una renta básica y una reforma policial.

En varias ocasiones, La Liendra se vio apoyando el Paro en sus redes sociales. En su cuenta de Instagram publicó en varias ocasiones mostrando apoyo a los manifestantes, e incluso, marchando en las calles.

Sin embargo, el influenciador reveló que está encerrado en su casa ahora porque está amenazado. “Es muy fácil destruir y muy difícil construir. Estoy encerrado en mi casa porque estoy amenazado, he perdido contratos” declaró para Caracol Radio.

Además, La Liendra comentó que siempre ha tenido intereses políticos pero que esta es la primera vez que rompe el silencio en cuanto a estos temas en el país. “Yo he tenido muchas veces interés en el tema político pero siempre me ha dado miedo hablar de esto. Es la primera vez que un tema me hace romper la barrera”, comentó el influenciador paisa.

También contó que salió a marchar pero que se detuvo para informarse. Ahora La Liendra está utilizando sus redes sociales para informar sobre la necesidad de una reforma y para hablar del Paro Nacional.

“No podemos dejar que tantas personas estén pensando con tanta rabia individualmente”, dijo.

Además, agregó sobre la situación actual que el país necesita “diálogo, una nueva reforma, y líderes”. Esto último, haciendo alusión a que el país necesita unificar sus ideas, pues muchas personas pensando cosas diferentes no concilian fácilmente.

“Yo salí a marchar porque tenía mucha inconformidad con la reforma, pero llegó un momento en que analicé la situación, no podía seguir alimentando el odio y decidí informarme”, declaró. Esto refiriéndose a que ya no está saliendo a marchar porque ahora utiliza sus redes para informar a los manifestantes.

Terminó hablando con respecto a las personas que salen a marchar “en este momento simplemente me interesa informarlos, para que por lo menos salgan a marchar informados”.