Dijo que su reacción para con la estudiante “representa el grito de docentes agotados”. Habló el profesor que ofendió a estudiante en clase virtual en Santa Marta.

Eduardo José Marín Cuello habló sobre lo sucedido en una clase virtual de la Universidad Sergio Arboleda, sede Santa Marta. En un momento de discusión que sostuvo con un alumna, utilizó expresiones fuertes y salidas de tono que ofendieron a la alumna.

Este fue el momento que quedó registrado en medio de la discusión, en la clase virtual. En un momento, la estudiante comienza a llorar y apaga su micrófono.

Esto acaba de pasar en la universidad sergio arboleda de Santa Marta, que profesor sin corazón pic.twitter.com/QBvKxdRLlT — TOMBO (@PAPITOMBO_) May 5, 2021

En entrevista para El Tiempo, Marín acotó que su reacción no fue correcta, pero que representa el grito de docentes agotados.

“Hablo por muchos al decir que quizá esa reacción representa el grito atravesado de todo un cuerpo de docentes que están agotados al dar lo mejor y su trabajo no es recibido con asertividad entre el estudiantado”, declaró Marín.

“Somos humanos. No justifico el comportamiento. Pero como humanos y como docentes hemos tenido un año de retos más y más grandes cada vez. La pandemia nos hizo transformar todo el escenario. Replantear todo. En el último año, cada vez es menor la cantidad de estudiantes que entran a la sesión de clase con actitud de aprender.”dijo el profesor.

Además, alegó que en estas clases virtuales le hablan a cámaras apagadas y a micrófonos cerrados que responden tarde a las preguntas.

El docente argumentó que el desgaste por el exceso de trabajo en las casas, tiene a los docentes agotados moral y emocionalmente.

Marín, además, habló de que la estudiante se mostró desinteresada en las clases. Esto porque, según él, la estudiante en la mayoría de veces siempre llegaba tarde a las clases o se iba temprano.

“En todo este lapso, cada vez que la estudiante faltaba o se conectaba tarde a la sesión o se desconectaba antes, por cualquier razón. Aparecía por chat al día siguiente o a los dos días o el día que se vencía la fecha de entrega de la actividad a presentar excusa o solicitar que se le explicara por WhatsApp el tema completo de clase y la actividad asignada.”, dijo el profesor, quien además dicta clases en varias universidades de Santa Marta.

El profesor dice que la situación fue planeada en su contra, y que siente que fue una provocación la actitud de la estudiante en la clase. Adicionó la situación fue orquestada para hacerlo estallar y poder grabarlo. “Alguien, con alguna intención, grabó. Sé que no soy el único docente que ha Sido grabado. Pero sí el único que han llevado a ese extremo. El vídeo se hace viral”, dijo.

En medio de la situación, el profesor también le habló a la estudiante sobre los problemas que ella alegaba tener con la conexión a internet de su casa. “Si sales a marchar, puedes salir a buscar internet a la hora que sea, donde sea y que no se caiga”, se escucha decir al profesor. También dijo “si sabías que tenías el problema de conexión desde antes de matricularte y no lo podías resolver, no te matricules este semestre”

Sobre esto el profesor declaró que “La estudiante, como varios en todas las Universidades, ha argumentado que tiene problemas de conexión. Es comprensible pero es un factor que debe sopesarse antes de la matrícula. Sobre todo en una institución privada donde la decisión de pagar el monto y adquirir los derechos de estudiante, obliga a cumplir los deberes de tal rol.”.