Turista colombiano varado en Perú ganó demanda al gobierno para ser repatriado

El ingeniero colombiano Luis Felipe Ortiz ganó la acción de tutela, interpuesta con ayuda de su familia en Bogotá, con el fin de lograr su repatriación de Perú a Colombia.

El ingeniero había llegado a Cuzco, Perú el pasado 6 de marzo a disfrutar de unas vacaciones y tenía como regreso el 17 de marzo en su tiquete, pero en medio de las restricciones ante la propagación de la COVID-19, el gobierno peruano cerró las fronteras y la aerolínea canceló todos los vuelos.

Colombia cerró los aeropuertos el pasado 23 de marzo, pero Ortiz intentó regresar al país junto a otros 400 colombianos varados en Perú, sin embargo debido a las medidas aeroportuarias los tiquetes subieron y se presentaron cancelaciones masivas de vuelos.

“En el aeropuerto no había personal de la aerolínea y me tocó pedirles a mis familiares que llamaran al call center desde Bogotá, pero la respuesta era la misma que teníamos que esperar a que Perú habilitara los vuelos. Buscamos contacto con la Cancillería de Colombia y nada. Ahí fue que se nos ocurrió poner la tutela”, contó el afectado al diario El País de España.

Este medio destacó que otros países como Perú, México y Argentina han repatriado a sus ciudadanos a través de gestiones gubernamentales, Colombia presenta varios casos de connacionales que siguen varados en diversos países.

Ortiz recurrió a demandar al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, a la Aeronáutica Civil y a la aerolínea y exigiendo la protección a su libertad de movimiento, a la salud, vida digna y mínimo vital. Además solicitó que la aerolínea habilite vuelos desde Perú a Bogotá por el mismo valor del tiquete inicial comprado. “Desde Perú no tengo acceso a sistema de salud, no tengo comida digna, no tengo dónde quedarme, no tengo recursos económicos y Avianca no cumple con lo establecido por el Gobierno peruano para transportar extranjeros a sus países de origen”, argumentó en la tutela.

La jueza Myriam Esneda Salazar definió su fallo a favor del ingeniero el pasado 3 de abril en Bogotá y ordenó a la Cancillería coordinar las gestiones de la repatriación de Ortiz y los demás colombianos.

El juzgado aclaró que la orden queda a cargo de las disposiciones del Gobierno peruano sobre los vuelos internacionales.

Una vez el Ejecutivo peruano entregue las autorizaciones necesarias, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y el Consulado o la Embajada de Colombia en Lima, tendrán un plazo de 48 horas para “realizar las gestiones necesarias” de repatriación.

La Cancillería dijo al País que el fallo de tutela “solo benéfica a quien entuleló”, por lo cual el destino de los demás colombianos varados está sin definir.

“Se han ido argentinos, chilenos, mexicanos. Bien sea porque los buscaron en aviones de la fuerza aérea o por acuerdos entre gobiernos e incluso con las aerolíneas que les difieren el cobro. Eso quiere decir que Perú sí nos deja salir, pero falta gestión y voluntad de nuestro gobierno”, concluyó Ortiz.