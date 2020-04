Por evadir cuarentena los pusieron a barrer como castigo en pueblo colombiano

View this post on Instagram

En el municipio de Dibulla las autoridades han implementado una novedosa estrategia para sancionar a las personas que no acaten las medidas de cuarentena y aislamiento preventivo impuestas para evitar la propagación de Covid-19. Se trata de poner a las personas que evadan las normas a barrer las calles de Dibulla y los parques de la localidad. Así lo informó el alcalde de Dibulla, Marlon Amaya, quien indicó que esta medida busca que las personas del municipio deban mantenerse en sus casas y así no ser castigados por la Policía Nacional. “Es una estrategia que está implementando la Policía Nacional”, dijo el alcalde de Dibulla. Cabe indicar que 10 comparendos se han impuesto en La Punta de Los Remedios, 10 en Palomino, 9 en Mingueo y 6 en Dibulla. Por su parte la Policía Nacional, el Ejército Nacional y otras autoridades siguen realizando acciones para evitar la propagación del Covid-19, sobre todo en Palomino donde llegan muchos turistas nacionales e internacionales por su cercanía con el departamento de Magdalena. “Importante estas acciones que viene adelantando la Policía Nacional en Dibulla para que las personas respeten las medidas de aislamiento preventivo y cuarentena”, dijo un residente de la localidad costera.