En video: "No me a matar el coronavirus sino el estrés por las amenazas contra mi vida": Líder social

El líder social de los Montes de María, Jorge Montes, denunció que no solo están viviendo un difícil situación ante la llegada del Covid-19 en los Montes de María, Bolívar sino que además grupos insurgentes se están rearmando aprovechando la pandemia del coronavirus para hacer presencia y trabajo interno en las comunidades. Explicó mediante un video que en la zona alta y baja de los Montes de María hacen, incluso, revisiones de casas para ejercer control. “Estoy aislado, estoy desesperado, creo que no me va a matar el coronavirus, sino el estrés. Requerimos de la solidaridad y apoyo de las instituciones, organizaciones que conocen mi liderazgo, del Estado”, dijo. Sostuvo que, debido a la precaria situación social y económica en que se encuentran las comunidades de los Montes de María, es fácil que cualquier grupo ilegal “ofrezca un millón de pesos a gente que está sin hacer nada y por esto se van con ellos”.

"VAMOS A MORIR DE HAMBRE" Líder social Jorge Montes de los #MontesDeMaría clama por la solidaridad. "Vamos a morir de hambre", dice. Grupos armados ilegales lo hicieron salir de su territorio. Vean su clamor. Favor retuit pic.twitter.com/bmWmQYur9u — Festival Reconciliacion Montes de María (@FrmMaria3) April 7, 2020