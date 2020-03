En video: El doloroso testimonio de exreina del Carnaval que dio positivo para coronavirus

La exreina del Carnaval de Barranquilla 2017 Stephanie Mendoza, mejor conocida como Fefi, confirmó en sus redes sociales que padece del virus Covid-19.

La exsoberana quien reside en Los Ángeles contó en un triste testimonio cómo está sufriendo los síntomas de la enfermedad en carne propia.

“Tengo 26 años y eso me está dando duro. Voy a estar bien, esto no es para darle pesar a nadie. Estoy cansadísima, no puedo caminar de un extremo de mi apartamento al otro para buscar agua, sin tener que sentarme a mitad del camino para descansar. Ahora imaginen a una persona que no tenga la misma condición de salud que yo”, lamentó.

Visiblemente afectada por la enfermedad, la joven aconsejó a sus seguidores a quedarse en casa y respetar la cuarentena que está imponiendo del Gobierno colombiano.

“Cómo sé que hay mucha gente que no se está tomando esto en serio. Siguen saliendo a la calle, yo entiendo que tienen que salir a la calle, pero no vayan así pegados, piensan que si van a la casa de los vecinos a hacer una parranda, no les va a pasar nada, porque esto es una “gripa”. Yo también pensaba que era una “gripa””, concluyó.

La joven espera pasar su convalecencia en su apartamento hasta que esté recuperada del todo.

La ex reina del Carnaval de Barranquilla, Stephanie 'Fefy' Mendoza, anunció a a través de Instagram que esta contagiada con el Covid-19. pic.twitter.com/gLf4LBWnDf — CVnoticias (@CVnoticiastv) March 24, 2020

Si padece de los síntomas del coronavirus las líneas de atención en Colombia son:

Bogotá: +57 (1) 330 5041

Resto del país: 01 8000 955 590

Línea de Atención COVID-19: Marca desde tu celular 192