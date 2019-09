“Queremos que la moda construya la paz ”: La marca de ropa hecha por excombatientes de las Farc

View this post on Instagram

Esto somos, una nueva apuesta para construir paz en Colombia. Desde el ingenio hasta la confección es hecha por nosotrxs mismxs, para que ustedes reciban prendas cargadas de conciencia y propósito. El día 18 de septiembre logramos mostrarle al país e incluso a medios internacionales nuestras prendas, las que hoy no solo son tela, son la historia de un país que quiere paz y que la está construyendo. Queremos apostarle a un mundo diferente, donde no quepan las diferencias y sobretodo que exista reconciliación. Con #PAZarela quisimos mostrar todo esto pues ¡estamos cumpliendo! Desde la moda como nuestro acto político. No nos queda más que agradecerle a @uniandes por el espacio en el Día PAIZ y a todxs ustedes por creer en el proyecto de la paz, también a quienes voluntariamente estuvieron en cada detalle; modelos, logística, música, fotos, en fin. Sigamos aportando al postconflicto desde lo más común, nuestra ropa. ❤️🌹🕊