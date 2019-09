Así fue la primera visita de la hermana de Rafael Uribe Noguera a La Picota

En una entrevista concedida a la Revista Semana, los hermanos de Rafael Uribe Noguera, condenado por el crimen de la pequeña Yuliana Samboní, hablaron del caso del cual quedaron absueltos por el juez, luego de estar acusados de encubrir el asesinato de la menor de edad.

Entre los detalles, Catalina Uribe Noguera, contó que había visitado a su hermano en prisión. Aseguró que lo encontró "muy mal" y "deprimido".

"Si, lo visitamos el pasado fin de semana por primera vez después de toda esta tragedia. Ya aceptamos que esto nos tocó. Parte del esfuerzo es reconocer que a mi hermano le toca vivir el resto de su vida en la cárcel, y que a nosotros nos corresponde acompañarlo como familia", dijo Catalina.

La mujer lamentó que esta tragedia "separó" a su familia de manera definitiva por la condena a cadena perpetua que paga su hermano.

"No vamos a negar la realidad. Estamos acompañándolo en su castigo y en su proceso espiritual frente a lo que hizo. Él está muy mal, muy triste, deprimido. Visitarlo nos produjo un dolor inmenso. Y cuando se acabó el tiempo, despedirnos y dejarlo fue muy duro. La familia nunca más volverá a estar reunida, eso nos desgarra el alma”, aseguró la hermana del prisionero".

Su otro hermano Francisco todavía no ha ido a la cárcel, aunque señala que la relación con Rafael sigue siendo fraternal.

“Perdonar es no tener reclamos ni cuentas pendientes. Nosotros no podemos cambiar lo que ocurrió, aprendimos a aceptar las consecuencias de lo hecho por Rafael, tenemos que convivir con esa tragedia. La forma de seguir adelante es aceptar la realidad en vez de pelear contra ella. Parte de todo es aceptar la tragedia que nos acompañará el resto de nuestras vidas, pero desde el amor y no desde el odio”, concluyó.

Los hermanos Uribe Noguera fueron absueltos en primera instancia, pero la Fiscalía apeló el caso de Yuliana Samboní ante la justicia.