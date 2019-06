Corte concede casa por cárcel para el artista Wadith De Voz en "dudoso" caso por plagio a Obregón

View this post on Instagram

NOPO JUDICIAL Ordenan casa por cárcel a pintor cartagenero que fue condenado por piratería a obras del maestro Obregón. La Corte Suprema de Justicia a través de La sala de decisión de tutelas, amparó el derecho fundamental al debido proceso del pintor cartagenero Wadith de Jesús De Voz, ordenando que sea trasladado de la cárcel de Ternera hasta a su casa. Como se recordará, Wadith de Jesús De Voz, fue denunciado por un hijo del famoso pintor, por el delito de violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos en concurso homogéneo y sucesivo por presuntamente falsificar varias obras del maestro Alejandro Obregón, a quien un juez lo condenó a pagar 60 meses de cárcel. De acuerdo a la decisión de la Corte, esta sustitución de la pena por prisión a prisión domiciliaria se garantizó mediante caución prendaria fijada al pago de un salario mínimo legal mensual vigente, mediante título judicial.