En video: Delincuentes arrastraron por la calle a una mujer para robarle el bolso

#Sucesos Delincuencia parece no tener control en Riohacha. En imágenes se muestra como delincuentes en moto, arrastraron a una mujer para despojarla del bolso. Los hechos se habrían presentado en una de las calles del barrio Los Médanos en la capital Guajira Por Yuri Reales Magdaniel