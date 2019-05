Uribe pide constituyente para "meter 'articulito'" y así volver a ser presidente, dijo Felipe Zuleta

El periodista Felipe Zuleta reflexionó en la edición de este viernes del programa Voz Populi de Blu Radio sobre el interés de varios sectores políticos en volver a plantear una nueva constituyente para que el expresidente Álvaro Uribe vuelva a ser reelegido como mandatario de los colombianos.

“No me sorprende porque vienen desde hace mucho tiempo en eso y es que muchos de ellos, entre los que se encuentran el senador José Obdulio Gaviria y la senadora Paloma Valencia, no se han resignado que Uribe no sea otra vez presidente de la República”, expresó Zuleta.

El comunicador recordó la sentencia de la Corte Constitucional que permite la reelección de los expresidentes. Derogarla permitiría a los expresidentes volver al poder.

Por eso resaltó todo el proselitismo que se le está haciendo a la constituyente en medio de la crisis que afronta el país.

“La constituyente no es para reformar la justicia ni para los temas de fondo del país, no… es para meter el ‘articulito’ que le permita otra vez a Uribe volver a la presidencia de la República”, afirmó el periodista.

Zuleta declaró que estas presiones provienen directamente de los integrantes más influyentes del Centro Democrático.

“Porque no se resignan a ver a Duque gobernando con relativa independencia, no se resignan a que Santos haya sido 8 años presidente y quieren volver a poner a Uribe”, concluyó Zuleta.