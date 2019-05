¿Cómo va la economía naranja del presidente Duque en su gobierno?

Desde su campaña presidencial Iván Duque hizo énfasis en su compromiso de impulsar la economía naranja en el sector social y cultural del país, política que ya está madurando en sus primeros frutos con la apertura de una serie convocatorias y nombramientos para cumplir con las estrategias propuestas y sacarle el jugo a estas políticas.

Entre las primeras decisiones presidenciales sobre el tema fue la designación de David Melo como viceministro de creatividad y economía naranja en agosto del año pasado. A un año en el cargo, Melo ha destacado en las socializaciones los avances que ha logrado en esta área. “Este trabajo que lideramos con la ministra Carmen Vásquez convoca más de 25 agencias del gobierno nacional. Hoy son más de 50 programas a nivel nacional los que configuran una agenda sin precedentes en torno a la economía creativa”, dijo el viceministro durante una reunión en Medellín.

Lo naranja en síntesis

De acuerdo a lo postulado en el gobierno de Duque, la economía naranja en pocas palabras busca desarrollar el potencial económico del sector cultural y creativo, generando condiciones para la sostenibilidad de las organizaciones y agentes que lo conforman, en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El documento de investigación: “Economía naranja, una oportunidad infinita” escrito por el economista Felipe Buitrago e Iván Duque cuando el mandatario trabajaba en el Banco Interamericano de Desarrollo, señala que la Economía Naranja es el conjunto de actividades relacionadas con la creación, producción y comercialización de bienes y servicios, cuyo contenido de carácter cultural y creativo en muchos casos puede protegerse por los derechos de propiedad intelectual.

En algunos sectores de las artes esta manera de catalogar la cultura con un énfasis comercial no ha sido bien recibida por muchos miembros de la comunidad artística, quienes han hecho sentir sus voces de protesta. Melo fue abordado sobre el tema entrevista por la revista Cerosetenta de Uniandes, respondiendo que “la percepción que se ha dado —que me parece tiene que ver mucho con el entorno político—, es que este es un proyecto que ve a la cultura comercializable, para entregársela al mercado. Es algo que nunca hemos dicho, pero es la síntesis que hace un analista no muy informado y que percibe que este gobierno, por su orientación, podría verlo así”.

Para que exprima el jugo

La semana pasada fue abierto por el Ministerio de Cultura el portafolio enfocado únicamente en lo naranja que está conformado por 25 convocatorias de las cuales 22 son nuevas. Estos estímulos buscan fortalecer las capacidades para la creación, la generación de condiciones de sostenibilidad a quienes deseen exprimirle el jugo a estas opciones con sus industrias creativas.

Las oportunidades están abiertas para artistas, emprendedores, empresarios culturales y creativos quienes podrán postular sus proyectos pertenecientes a los sectores de las artes y el patrimonio, las industrias culturales y creaciones funcionales, nuevos medios y software de contenidos, para acceder a los más de 164 estímulos que se entregan en una primera fase por un valor de 5.735 millones de pesos.

De acuerdo a Melo se ha avanzado en 70 programas de las siete líneas estratégicas de las industrias culturales a nivel nacional. Se creará el Sistema de Información de Economía Naranja o (Siena) y en Findeter se han cultivado fondos 2,35 billones de pesos para desarrollo cultural. Además se lanzó la línea de emprendedores con el apoyo de iNNpulsa, que apoya ocho programas para los empresarios sin dejar de lado el reconocido fondo Emprender del Sena.

Otro de los aportes también se han dado a través de los Bonos Naranja que son un instrumento financiero que funciona como cualquier bono ordinario, pero sus recursos están destinados a financiar, vía crédito, las actividades y proyectos de las empresas vinculadas a la economía naranja que pertenezcan a cualquiera de estas tres categorías: Industrias culturales convencionales, Creaciones funcionales, nuevos medios y software y Artes y Patrimonio. Sus réditos están fijados por Bancoldex.

¿Qué dicho Duque?

El pasado 9 de mayo el presidente Duque se reunió en Seattle, Estados Unidos, con cuatro compañías vitales de la tecnología mundial como son Apple, Microsoft, Amazon y Google.

“Quiero celebrar la inversión que ha anunciado Microsoft en los temas de conectividad: casi 10.000 millones, que serán invertidos en conectividad, que tienen como expectativa beneficiar a cerca de 150.000 personas”, contó Duque, luego de reunirse Satya Nadella presidente y CEO de Microsoft.

Durante estos encuentros el tema de las industrias culturales asociadas a la tecnología estuvo siempre en la agenda.

“Una de las grandes metas que los colombianos debemos fijarnos es ser un país ganador en el sector tecnológico y en la economía naranja y todo para construir un país de oportunidades”, concluyó el presidente durante esta visita.

Trinidad Zaldívar Jefa de la División de Asuntos Culturales, Solidaridad y Creatividad Banco Interamericano de Desarrollo expuso en el prólogo del libro ‘El futuro de la economía naranja’ el potencial de estas ideas que esperan madurar y dar su cosecha en este gobierno. “Para la mayoría de las personas, la relación entre las industrias creativas y culturales y un banco de desarrollo no salta a la vista. Desde esa óptica, actividades como el cine o la moda tienen poco o nada que ver con el mundo de la economía. Tal vez no saben que estas industrias emplean a casi 29,5 millones de personas de personas en todo el mundo y generan ingresos por más de 2,25 billones de dólares al año. Como se señala en La Economía Naranja: una oportunidad infinita, si las industrias culturales y creativas fuesen un país, serían la cuarta economía mundial”, concluyó.

La cifra: El portafolio naranja de Ministerio de Cultura cuenta con una inversión de 5.735 millones de pesos.

La frase: “Una de las grandes metas que los colombianos debemos fijarnos es ser un país ganador en el sector tecnológico y en la economía naranja”, Iván Duque.