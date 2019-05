En video: Presunto cabecilla del Clan del Golfo fue sepultado con una parranda vallenata

View this post on Instagram

Así, con parranda, fue el sepelio en las últimas horas en #Lorica, #Córdoba, del presunto cabecilla del 'Clan del Golfo', Manuel de Jesús Pardo Guzmán, exjefe financiero de 'Los Urabeños', a quien integrantes de 'Los Caparrapos' habría torturado, degollado y le propinaron un tiro en la cara. Su cadáver fue abandonado al costado del río San Jorge, en jurisdicción de la vereda El Torno, municipio de San Marcos, Sucre. #ElPropioTeInforma. #Más información en www.elmeridiano.co.