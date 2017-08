Pacho Santos publica "rebelde" trino en el que critica a Álvaro Uribe

En una serie de trinos, Francisco ‘Pacho’ Santos le escribió al ex presidente Álvaro Uribe, a quien no dudó en llamar ‘jefe de la banda’, respecto al escándalo de los magistrados de la Corte. En el mensaje, el ex candidato a la presidencia pidió una medida extrema, “tumbar todas las decisiones” de lo que llamó la “corte corrupta”.

Escándalo de magistrados debe tumbar todas las decisiones de esa Corte corrupta. Y aún falta que caiga el jefe de la banda. @AlvaroUribeVel — Pacho Santos (@PachoSantosC) August 30, 2017

Por cuenta de dicho mensaje, Pacho Santos recibió una serie de comentarios por cuenta de seguidores del uribismo por estar señalando a otra persona de su mismo partido.

Después, continuó escribiendo otros trinos más concretos sobre el tema de los Magistrados, sin dejar de señalar indirectamente a Álvaro Uribe.

Constituyente para cambiar totalmente la Justicia. Urgente tarea del próximo gobierno. No hay nada más que hacer. @AlvaroUribeVel — Pacho Santos (@PachoSantosC) August 30, 2017

Magistrado Bustos y banda de extorsionistas deben estar en la cárcel. Están tranquilos llenos de contratos. ¡No hay derecho! @AlvaroUribeVel — Pacho Santos (@PachoSantosC) August 30, 2017

Advertimos que Corte era corrupta. Nadie investigó. Condenaron inocentes y opositores celebraron. Teníamos razón. @AlvaroUribeVel — Pacho Santos (@PachoSantosC) August 30, 2017

Jefe de la banda de Magistrados de la Corte está en la mira de la Justicia de USA. Pista: es otro expresidente de la CSJ. @AlvaroUribeVel — Pacho Santos (@PachoSantosC) August 30, 2017

Sin embargo, no sería la primera vez que Pacho Santos hace críticas dentro de su propio partido. Anteriormente destapó la división que existía dentro del Centro Democrático luego de que ganara el ‘No’ en el plebiscito para la paz. En aquella ocasión recibió duras críticas de grandes nombres de su partido, como los senadores Paloma Valencia y Ernesto Mecías. No obstante, la “fractura” entre los seguidores de Pacho Santos dentro del ‘CD’ y el resto del partido no es nueva, y es probable que sus copartidarios ya se hayan acostumbrado a sus repentinos comentarios.