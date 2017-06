Piedad Córdoba y Alejandro Ordoñez no se reconciliaron

Piedad Córdoba y Alejandro Ordoñez no pudieron reconciliarse y tampoco iniciar el proceso de conciliación que se lleva a cabo por las declaraciones que realizó el ex procurador durante la ejecución de su cargo en las que afirmó que la ex senadora del partido Liberal era “una guerrillera, terrorista y colaboradora de las Farc”.

Piedad Córdoba denunció a Alejandro Ordoñez por injuria y calumnia.

Según Piedad, el ex procurador sigue dice que yo soy una terrorista, una guerrillera, que soy Teodora de Bolívar (o) colaboradora de las Farc (…) entonces nos vamos a juicio”.

En la Fiscalía, el ex procurador afirmó que no tenía ánimo de conciliar.

¿Sabían que nunca hubo mails de Raúl Reyes? eran hojas de Word!!

No hubo cadena de custodia, "pruebas" sembradas!!#OrdóñezPongaLaCara pic.twitter.com/QoEU2unKaN — Piedad Córdoba Ruiz (@piedadcordoba) June 2, 2017