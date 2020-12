Términos y condiciones de la actividad del Quiz Navideño

1. ACTIVIDAD:

PUBLIMETRO COLOMBIA S.A.S. (en adelante “Publimetro”) realizará la promoción y difusión de la Actividad.

La “Actividad” consiste en un Quiz llamado “Quiz Navideño”, a través del cual se buscará premiar a una (1) persona con un bono de un millón de pesos ($1.000.000) para ser redimible en las tiendas de Justo y Bueno si responde correctamente el quiz en el menor tiempo posible. Ganará quien acierte la mayor cantidad de preguntas en el menor tiempo posible.

2. CONDICIONES PARA PARTICIPAR:

Ser mayor de 18 años.

Vivir en el territorio colombiano. (El premio se podrá enviar a través de una empresa de mensajería si está en otra ciudad diferente a Bogotá).

Llenar sus datos personales.

Aceptar los términos y condiciones de la actividad.

Teniendo en cuenta la presunción de la buena fe de la que trata el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, Publimetro presumen que toda la información que el participante suministra es veraz y no ha incurrido en ningún comportamiento indebido para participar en el mismo.

3. GANADOR:

El ganador será quien cumpla con las condiciones para participar y responda adecuadamente el Quiz Navideño en el menor tiempo posible y con la mayor cantidad de respuestas correctas.

4. VIGENCIA:

El Quiz Navideño estará disponible del 18 de diciembre de 2020 al 30 de diciembre de 2020. El 31 de diciembre de 2020 se anunciará el ganador a través de las redes sociales de Publimetro.

5. PREMIO:

Un bono redimible en Justo y Bueno de un millón de pesos ($1.000.000), que se completarán con (20) bonos físicos de cincuenta mil pesos ($50.000) cada uno. Si pasados 30 días calendario de terminada la actividad, no se logra contactar al ganador porque los datos no son correctos o no responde a los llamados de Publimetro, el premio se dará al segundo lugar y así sucesivamente hasta que alguna persona lo haga efectivo.

6. AUTORIZACIONES:

Tratamiento de datos personales. El participar en la Actividad conlleva la aceptación de los términos de la Actividad y el aviso de privacidad de Publimetro disponible en el siguiente enlace: https://www.publimetro.co/co/page/aviso-legal.shtml. Con la participación en la Actividad, el participante está otorgando su consentimiento previo, expreso e informado a Publimetro y las sociedades afiliadas a Publimetro por vínculos de subordinación o control en Colombia o en el extranjero (en adelante las “Sociedades Vinculadas”) para el tratamiento de sus datos personales (que incluye la autorización expresa e inequívoca para la transferencia o transmisión a terceros países, proporcionen o no niveles adecuados de protección de datos, sin perjuicio de los deberes en cabeza de Publimetro al respecto), exclusivamente para las finalidades descritas en el referido aviso de privacidad, y en adición a: