Varias personas que protestaban pacíficamente, con sus cacerolas y sus sartenes, fueron dispersadas por el ESMAD, con gases lacrimógenos.VIDEO: ESMAD atacó a manifestantes pacíficos de la Plaza de Bolívar

Quienes estaban allí fueron atacadas por la fuerza pública. Así lo denunciaron varios tuiteros que se encontraban en el lugar. VIDEO: ESMAD atacó a manifestantes pacíficos de la Plaza de Bolívar

Ellos afirman que no habían disturbios en la zona hasta que llegaron los integrantes de este cuerpo a atacarles.

Este fue el momento del hecho:

Police are clearing Bogotá’s main plaza with tear gas. The chance for violence tonight just grew greatly. #22nov pic.twitter.com/20yhMchuID

— Dylan Baddour (@DylanBaddour) November 22, 2019