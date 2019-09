Adore Delano dará su primer show en Colombia este 14 de septiembre

Danny Noriega alguna vez fue concursante de American Idol, pero el show era demasiado mainstream para un alma tan ecléctica como la suya. Por eso, en Youtube encontró su propio espacio y luego en Rupaul’s Drag Race, en su sexta temporada, impresionó al alejarse completamente de esa estética de drag encorsetada, casi entre beauty pageant y muñeca de porcelana que tan popular ha sido en la escena.

Pero su personalidad no solo la refleja en una propuesta estética con infuencias punk, noventeras, camp y kitsch: también tiene un talento musical que se aleja del lipsync para concentrar sus canciones hacia estamentos más introspectivos y experimentales. Con tres álbums y un universo rico en referencias, Adore Delano (así le conoce el mundo) se ha forjado un lugar propio en el mundo de la música y también en la moda: ha llegado a desfilar para Marco Marco, el creador por excelencia de los trajes para drags y en su Instagram muestra que incluso en la escena drag hay propuestas estéticas que desde Anna Nicole Smith, pasando por Courtney Love hasta llegar al naif más absoluto, pueden combinarse para crear una figura tan única como la suya.

Por eso, y al presentarse en Bogotá este 14 de septiembre en la doceava fiesta organizada por Oh my Drag!, con toda su majestuosidad e imagen disruptiva en su performance, PUBLIMETRO habló con ella sobre sus influencias estéticas y cómo la escena, a nivel mundial, debe buscar otros caminos.

¿Cuáles son tus influencias para tener una propuesta estética tan rica?

Lo fui construyendo mientras fui creciendo y tuve un amplio rango de influencias, desde Britney hasta Marilyn Manson. Me gusta combinar todo eso y tomar diferentes partes de mi infancia. Las Spice Girls eran mi banda favorita en el mundo y fue muy genial crecer en los años 90, así que incluí todo eso dentro de mi estilo y eso creo que es lo que lo hace diferente.

Lo que te hace también diferente es esa capacidad de salirte del molde y mostrar que lo drag puede ser otra cosa a nivel de looks. ¿Cómo los construyes?

Veo lo que las otras chicas están haciendo y hago lo opuesto. Es como Amy Winehouse, que decía que no quería ir en la dirección en la que todo el mundo estaba yendo, así que sigo esa premisa, por el mismo estilo. Y es genial ser diferente a todo lo que los demás representan.

¿De dónde viene esa influencia de la subcultura ‘chola’?

Es por mi familia. Ahora, las cholas siempre me han inspirado y siempre me ha gustado su ambiente, también su estética ha hecho parte de mis videos y siempre ha hecho parte de mí. Y sí, a mi mamá también la veía hacerse su maquillaje de chola (ella lo era) , así que es muy cool.

También tienes una iconografía muy versátil y poderosa en tus videos. Como en “27 club”, por ejemplo.

Eso surgió de cuando estuve en Seattle por un año y me inspiré en los días tempranos de Nirvana, y quería evocar ese sentimiento de angustia y que todo se venía abajo. Entonces trabajé en todo esto. Además,siempre he reflejado en mis videos todos esos símbolos y el cómo me quiero ver. Y a mucha gente le encanta.

Adore Delano se presentará este 14 de septiembre en Bogotá

Hablemos de música. ¿Cómo es tu proceso creativo?

Mi proceso creativo comienza con una melodía que escucho y luego comienzo a escribir. O luego de fumar hierba me inspiro en un título y comienzo a pensar en cómo quiero que sea la canción. Pero sí, mucho viene de la melodía y comienzo a trabajar. También ayuda que tengas los instrumentos necesarios para crear las canciones.

Ahora, ¿cómo te sientes al ser “adorada” por tantas personas desde RuPaul’s?

Todavía me siento un poco rara con eso, hago esto desde muy joven, pero es raro, porque crecí en un pueblo pequeño fuera de Los Ángeles, fuera del mapa, realmente. No era muy popular, así que es demasiado loco. No me quejo, pero no tengo palabras, pero igual amo todo esto.

¿Cómo te sientes al estar en Bogotá y presentarte en esta fiesta número doce Oh my Drag?

Me siento muy emocionada, es mi primera vez en Colombia. Muchos amigos que han estado allí han dicho que es muy entretenida y bueno, espero tener mucha diversión.

¿Crees que la cultura drag está ganando el espacio y el respeto que merece?

Sí, creo que la comunidad drag ha hecho un gran cambio a la cultura pop, y se ha hecho mucho desde Rupaul’s Drag Race. Definitivamente y hemos conquistado más espacios y representación, y me siento muy feliz por eso, pero siento que debemos hacer más. Porque al mismo tiempo espero que se vea que alguien toma la antorcha y que muestre que una drag está haciendo música con calidad.

¿Cuáles serían tus consejos para las drags principiantes?

No te preocupes sobre tus competidores, escucha a las más veteranas en la escena, porque siempre tienen los mejores consejos. Y sigue adelante, sé diferente.Y cubre tus cejas muy bien.

Y por último, ¿te consideras a tí misma activista?

Si, me tomo años entenderlo, pero el trabajo propio tiene poder, sobre todo cuando ves que tus audiencias son más y más jóvenes. Tu tienes una responsabilidad. Y siempre muestro que uno no tiene que esconder lo que es. Podré ser muchas cosas, pero ahora puedo expresar cosas que 10 años atrás no estaban permitidas.

