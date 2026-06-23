Con más de once mil jóvenes se vivió el primer Biz Fest en Cali: entregaron más de $45 millones en becas, capital semilla y premios

Foto Biz Fest Cali 2026 reunió a más de 11.000 jóvenes y entregó becas, capital semilla y premios por $45 millones.

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La ciudad de Cali se convirtió en el escenario de una de las mayores jornadas de impulso al talento juvenil en el suroccidente colombiano con la realización del primer Biz Fest, un evento que reunió a más de 11.000 jóvenes estudiantes de distintos colegios de la región y que entregó más de 45 millones de pesos en becas, capital semilla y reconocimientos.

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La iniciativa nació con el propósito de promover el emprendimiento, la innovación, la empleabilidad y el acceso a nuevas oportunidades para los jóvenes, en un contexto marcado por importantes desafíos sociales y económicos. De acuerdo con cifras del Departamento de Economía y Finanzas de la Javeriana Cali y la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Santiago de Cali, cerca de 100.000 jóvenes caleños no estudian ni trabajan, lo que representa alrededor del 42 % de las personas desempleadas en la ciudad.

Más de 11.000 jóvenes impulsaron sus sueños en el Biz Fest Cali: otorgaron becas y apoyo al emprendimiento

Además de las dificultades para acceder al mercado laboral, los jóvenes emprendedores enfrentan obstáculos como la falta de capital semilla, la escasa experiencia gerencial y problemáticas asociadas a la inseguridad.

El festival fue creado y liderado por las hermanas Karen, Daniela y Stephanie Carvajalino y contó con el respaldo de la Secretaría de Desarrollo Económico de Cali, la Cámara de Comercio de Cali, Comfandi y la Gobernación del Valle del Cauca, además de un amplio grupo de aliados del sector empresarial y educativo.

Karen Carvajalino, cofundadora del evento, destacó la importancia de llevar esta iniciativa a la capital vallecaucana luego de varias ediciones exitosas en otras regiones del país.

Según expresó, “llevar el festival a Cali después de realizar cinco ediciones exitosas en otras regiones representó un logro inmenso, especialmente en una ciudad con un potencial juvenil desbordante que necesita oportunidades de crecimiento, inversión y educación”.

Asimismo, señaló que el objetivo principal fue conectar las ideas y aspiraciones de miles de jóvenes con herramientas reales que les permitan construir proyectos de vida sostenibles. “El primer empleo y la creación de empresas no son temas del futuro, sino urgencias del presente”, afirmó.

Becas universitarias y apoyo a emprendedores

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la entrega de incentivos para impulsar la formación académica y el desarrollo empresarial de los participantes.

Gracias al respaldo de Uniminuto, patrocinador académico oficial del evento, se otorgaron becas universitarias dirigidas a estudiantes interesados en continuar su formación profesional.

En materia de emprendimiento, el festival se articuló con la Fundación WWB Colombia para desarrollar el concurso Premio Capital Semilla, mediante el cual se entregaron 15 millones de pesos a las tres ideas de negocio más innovadoras presentadas por los jóvenes asistentes.

Los recursos permitirán fortalecer proyectos con potencial de crecimiento y generar nuevas oportunidades económicas en la región.

Reconocimiento a docentes innovadores

La edición 2026 también marcó el lanzamiento del Premio al Docente Innovador, una iniciativa respaldada por Comfandi que busca reconocer a los educadores que están transformando los procesos de enseñanza mediante metodologías modernas, herramientas digitales y nuevas formas de aprendizaje.

Este reconocimiento entregó un total de 30 millones de pesos, distribuidos entre los tres primeros lugares, destacando el papel fundamental que cumplen los maestros en la formación de las nuevas generaciones.

Líderes, empresarios e influenciadores inspiraron a los asistentes

El encuentro reunió a destacados representantes del sector público, empresarial y digital. Entre los invitados estuvieron el alcalde de Cali, Alejandro Eder; la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro; la directora ejecutiva de ProPacífico, María Isabel Ulloa; la presidenta de la Cámara de Comercio de Cali, María del Mar Palau; y la presidenta de la Fundación WWB Colombia, Daniela Konietzko.

También participaron empresarios, líderes tecnológicos y creadores de contenido como Mike Bahía, Karen Sevillano, El Mindo, El Chonto, Valles-T y Marithea, quienes compartieron experiencias sobre liderazgo, perseverancia y construcción de proyectos exitosos.

El impacto de esta primera edición fue posible gracias al apoyo de organizaciones como Freedom Academy, Dropi, Smart Fit, Fundación Bolívar Davivienda, Tecnoquímicas, AWS, Mercado Libre, Auteco, Incauca, Harinera del Valle, Colombina y varias instituciones de educación superior.

Con una masiva participación y una inversión enfocada en el desarrollo juvenil, el Biz Fest Cali 2026 se consolidó como una plataforma para impulsar el talento, fortalecer el emprendimiento y abrir nuevas oportunidades para miles de jóvenes que buscan construir su futuro desde la educación, la innovación y la creación de empresa.