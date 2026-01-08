El rastro genético que hundió a un abusador sexual serial en Cali: fue condenado a 57 años de cárcel

Condena de 57 años de cárcel para un abusador sexual en serie del Valle del Cauca.

En atención a las pruebas aportadas en juicio oral por la Fiscalía General de la Nación, Wilson Alexander Prado Cabezas fue condenado por un juez penal de conocimiento a 57 años y 2 meses de prisión por retener y abusar sexualmente de, por lo menos, nueve mujeres en Valle del Cauca, entre julio y noviembre de 2022.

Lea también: Asesinan a turista alemán en La Guajira durante un intento de robo: los atacantes iban por su moto

El hombre contactaba a sus víctimas a través de plataformas virtuales, fijaba encuentros con ellas o les ofrecía servicio de transporte en motocicleta. Cuando llegaba a recogerlas las trasladaba en medio de engaños a lugares despoblados en Cali, Palmira, Candelaria y Jamundí; las amenazaba de muerte, golpeaba, despojaba de sus elementos de valor y sometía sexualmente.

Las mujeres afectadas tenían entre 20 y 40 años. En el curso de la investigación liderada por un fiscal especializado de la Seccional Cali se conoció que algunas fueron retenidas durante varias horas y por su liberación el hoy sentenciado pidió a los familiares sumas que oscilaban entre los 3 y 3.000 millones de pesos.

En los casos que se le atribuyen el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizó peritajes y cotejos de ADN a las víctimas, los cuales arrojaron un 99.99% de coincidencia con el perfil genético de Prado Cabezas.

La condena conocida en primera instancia, lo declara responsable de los delitos de secuestro extorsivo, acceso carnal violento, hurto calificado y extorsión, todas las conductas agravadas. Adicionalmente, le impone multa equivalente a 43.999 salarios mínimos legales mensuales vigentes y precisa que la pena debe hacerse efectiva en establecimiento carcelario.

El hoy sentenciado fue capturado en diciembre de 2022 por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional y la Policía Nacional, en el barrio Laureano Gómez de Cali.