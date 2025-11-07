Fiscalía puso en evidencia a violador en serie que ofrecía servicios de transporte para abusar de sus víctimas

Recientemente, la Fiscalía General de la Nación puso en evidencia el aberrante modus operandi de un sujeto señalado de abusar sexualmente de 14 mujeres en el Valle del Cauca. De acuerdo con el ente investigador, las pruebas que recopilaron demostraron que el hombre, que fue identificado como Alexánder Prado Cabezas, sometió a distintos vejámenes a sus víctimas entre julio y noviembre del 2022.

(Lea también: Defensa Juan Carlos Suárez en caso Jaime Moreno habría mentido sobre vínculo con Los Andes, revela la Universidad que hace rato no estudiaba allí).

"El material probatorio expuesto por un fiscal seccional evidenció cómo el ahora sentenciado contactaba a varias de sus víctimas a través de una plataforma digital. Otras, engañadas con falsos ofrecimientos de transporte informal, eran recogidas por Prado Cabezas en una motocicleta y llevadas a lugares despoblados en los municipios de Palmira, Cali, Candelaria y Jamundí, donde las amenazaba de muerte y golpeaba”, indicó el ente investigador en un comunicado de prensa.

Así perfilaba a sus víctimas el ‘violador de las perlas’

Los delitos fueron ampliamente cubiertos por varios medios de comunicación locales. Incluso le pusieron el apodo de ‘El violador de las perlas’. Al parecer, contactaba a sus víctimas a través de plataformas virtuales para ofrecerles los servicios de transporte.

El ente investigador encontró que en varios casos se repetía un patrón, pues secuestraba a las mujeres e incluso habría tratado de extorsionar a sus familias.

“Una vez sometidas por la fuerza las mujeres, cuyas edades oscilaban entre 20 y 40 años, eran accedidas carnalmente. A varias las mantuvo secuestradas y por su libertad exigió el pago de sumas de entre 3 y 300 millones de pesos y a nueve les hurtó sus elementos de valor", indicó la Fiscalía en su comunicado.

Sin embargo, en un operativo coordinado con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el Ejército Nacional y grupo Gaula de la Policía Nacional consiguieron capturar al ‘violador de la perlas’ en el barrio Laureano Gómez de Cali a finales del 2022. Mientras avanzó el proceso penal en su contra, Prado Cabezas estuvo privado de la libertad en una cárcel.

“Un juez de control de garantías de Cali encontró a Alexánder Prado Cabezas responsable de los delitos de secuestro extorsivo, acceso carnal violento, hurto calificado y agravado, extorsión agravada y extorsión agravada tentada. La audiencia de lectura de la sentencia en que se conocerá el monto de la pena que el sentenciado deberá cumplir en un centro carcelario se llevará a cabo el próximo 16 de diciembre”, concluyó la Fiscalía.

¿Qué hacer en caso de ser víctima de un abuso sexual?

En muchos casos, las denuncias de las víctimas se convierten en elementos claves para que las autoridades judicialicen a delincuentes sexuales.

De acuerdo con el Ministerio de Justicia, si un ciudadano o ciudadana conoce de un hecho de violencia sexual “podrá presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, de forma verbal o escrita, narrando de forma clara y breve los comportamientos o hechos que considere constituyen el delito. Por tratarse de delitos de naturaleza sexual puede acudir a los Centros de Atención e Investigación Integral a las Víctimas de Delitos Sexuales (CAIVAS) de la Fiscalía”.

En caso de no estar cerca de una sede de la Fiscalía, también se puede acercar a un cuadrante de la Policía Nacional, a las Salas de Atención al Usuario SAU, las Unidades de Reacción Inmediata URI, a las Casas de Justicia o incluso a un centro médico, pues esas entidades tienen protocolos establecidos para atender este tipo de hechos.