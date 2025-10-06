[Rectificación]: Se aclara situación jurídica y hechos del caso de locales comerciales en Cali

La capital del Valle del Cauca, en Colombia, conquista por la calidez de su gente, la riqueza de su gastronomía y su pasión por la salsa, su sello más auténtico

Publimetro rectifica información publicada el 15 de octubre de 2024 en el artículo titulado “Tres hombres se dedicaban a estafar en Cali: vendían locales en un centro comercial que nunca se construyó”, con el fin de garantizar el derecho fundamental a la rectificación en condiciones de equidad del señor José Olmedo Manjarrés Valencia.

En dicha publicación se informó que los señores Álvaro José Salazar Romero, José Eduardo Cortés González y José Olmedo Manjarrés Valencia habían sido capturados por su presunta participación en un caso de estafa relacionado con la venta de locales de un proyecto comercial.Sin embargo, se aclara que el señor José Olmedo Manjarrés Valencia nunca ha sido capturado ni detenido, sino que fue únicamente imputado dentro de una investigación penal que aún se encuentra en curso. En ningún momento ha existido una sentencia condenatoria en su contra.

Asimismo, en la nota se incluyó una imagen de un hombre esposado y custodiado por la Policía, la cual pudo inducir al público a pensar que correspondía al señor Manjarrés Valencia. Publimetro aclara que esa fotografía no corresponde al mencionado ciudadano, ni refleja su situación jurídica real.

De igual manera, expresiones como “tres hombres que se dedicaban a estafar” o “los capturados fueron identificados”, así como la referencia a que “lograron obtener más de 85.000 millones de pesos, de los cuales 24.000 millones presuntamente quedaron en manos de Manjarrés Valencia”, no deben entenderse como hechos probados. Dichas afirmaciones corresponden a hipótesis formuladas por la Fiscalía en una etapa preliminar, y no a una decisión judicial firme.

Respecto a la frase “vendían locales en un centro comercial que nunca se construyó”, Publimetro precisa que el proyecto mencionado sí inició obras y actividades de construcción, con las licencias y permisos vigentes en su momento.El desarrollo fue posteriormente suspendido debido a dificultades financieras y de flujo de recursos, atribuibles, según información allegada, a la gestión de Acción Sociedad Fiduciaria S.A..Por tanto, no es correcto afirmar que el centro comercial “nunca se construyó”, sino que el proyecto inició y fue interrumpido antes de su culminación.

Finalmente, la expresión “se espera que los tres imputados paguen una severa sentencia” no corresponde a una decisión judicial existente y se reconoce que toda persona investigada goza de la presunción de inocencia hasta que se profiera una sentencia condenatoria en firme.

Publimetro reitera su compromiso con la veracidad, la imparcialidad y el respeto a los derechos fundamentales de las personas mencionadas en sus publicaciones.