¿Otro “montaje” más? Por presuntas irregularidades en su recorrido académico abren investigación contra secretario de seguridad de Cali

La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una investigación disciplinaria en contra de el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Jimmy Dranguet Rodríguez, por presuntas irregularidades en documentos estudiantiles que habría presentado para la posesión en su cargo actual.

El ente informó que el funcionario habría suministrado datos inconsistentes relacionados con los tiempos de estudios y su fecha de graduación como bachiller y abogado para ejercer el cargo.

Se presume que no hay claridad sobre la coincidencia que hay entre el año de graduación como bachiller y como universitario, ambos en el año 2008, además de la falta de registro en la Rama Judicial en la que no aparece como abogado.

Luego de la apertura de la investigación, Dranguet se pronunció al respecto.

“Es infame que pongan en tela de juicio mi formación académica y profesional. Yo he sido abogado litigante vinculado al Congreso de la República, he estado vinculado a la Alcaldía de Cali, he asesorado a empresas, he sido docente universitario y siempre he publicado mis títulos profesionales, mis títulos académicos y especialización han sido públicos”. expresó el funcionario.

Jimmy Dranguet también informó que toda su formación académica y sus títulos profesionales están publicados en el Sigep y en todas las plataformas públicas porque es una obligación como funcionario.

Cabe recordar que el funcionario se ha visto envuelto en varias polémicas y críticas en lo que va del 2023, pues en abril de este año fue protagonista de una polémica que se desató luego de comentarios acerca de la inseguridad que tiene azotada a la ciudad de Cali.