¡Tras de ladrón, bufón! Comunidad le dio “puñoterapia” a ladrón y este terminó alegándoles

Los robos y hechos de violencia en Cali se siguen presentando en distintos sectores de la ciudad. La comunidad se encuentra cansada de que los ladrones sigan haciendo de las suyas y las autoridades brillen por su ausencia.

Un nuevo robo se presentó en el barrio Salomia, en el norte de Cali, pero el delincuente no pudo salirse con la suya, pues la comunidad logró detenerlo y le aplicó la “puñoterapia”, pero el muy “descarado” terminó alegándoles.

El ladrón habría amenazado a un joven con arma blanca por robarle su celular, pero gracias a la rápida acción de la comunidad que estaba en el sector, lograron detenerlo y lo comenzaron a golpear por querer ser “dueño de lo ajeno”.

Mientras lo grababan, acusándolo de ladrón, el ladrón se tapaba la cara para que no lo capturaran en la cámara.

La persona que lo estaba grabando le dijo “créeme que si te vuelvo a ver por acá, te levanto” a lo que el ladrón le respondió, “ay no pues, qué miedo. Me esta amenazando, ¿no? ya sabe no, ya sabe no” y prosiguió a preguntarle el nombre al que lo estaba grabando.

No se conoce si el hombre fue capturado por las autoridades o lo dejaron irse.

CÓMO DICE EL DICHO: TRAS DE LADRÓN, BUFÓN ❗



Delincuente fue detenido y masajeado por la comunidad en el Barrio Salomia, norte de Cali, luego de haber intentado huir después de robarle un celular con arma blanca a un jóven del sector. 🆗 pic.twitter.com/9JzI8DgZWp — Cali OK Noticias (@calioknoticias) August 8, 2023

Este nuevo robo generó indignación en la comunidad y en los internautas por las contantes situaciones que se presentan y la poca presencia de las autoridades.

“Increíble, no sé si me hubiera dado gracia haber estado en ese momento o más enojo”, “le faltó pata para demostrarle que era en serio”, “siempre falta más paloterapia”, “está tranquilo, volverá a las calles, seguramente a delinquir porque para un juez no representa peligros para la sociedad”, fueron algunos de los comentarios que se realizaron en las redes sociales.