Resultados escrutinios Colombia: CNE instala Comisión Escrutadora Nacional en Bogotá con 9 magistrados

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El Consejo Nacional Electoral (CNE) dio inicio a una nueva etapa del proceso electoral con la instalación de la Comisión Escrutadora Nacional en Bogotá, un organismo integrado por los 9 magistrados del CNE que tendrá la responsabilidad de revisar y consolidar los resultados definitivos de las elecciones presidenciales en Colombia.

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El presidente del CNE, Cristian Quiróz Romero, explicó que desde las 9:00 de la mañana comenzaron las actividades de las comisiones escrutadoras generales en los 32 departamentos del país y en el Distrito Capital, con el objetivo de recibir los pliegos electorales provenientes de cada municipio y avanzar en la consolidación oficial de los resultados.

Escrutinio Colombia entra en etapa final: Comisión Nacional del CNE revisará los resultados definitivos

“Hoy iniciarán actividades las comisiones escrutadoras generales en los 32 departamentos del país y en el Distrito Capital, para lo cual el CNE ya nombró a sus delegados que liderarán este proceso. A partir de las 9 de la mañana, estas comisiones estarán atentas a la recepción de los pliegos electorales de cada uno de los municipios del país para la consolidación de los resultados”, explicó Quiróz.

El funcionario también señaló que la Comisión Escrutadora Nacional será instalada en Bogotá y precisó que el proceso de escrutinio electoral se desarrolla por diferentes niveles, con la participación de jurados de votación, jueces de la República, notarios, registradores de instrumentos públicos, delegados electorales y magistrados del CNE.

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“En la jornada electoral que surgió el pasado domingo se dieron todas las garantías de legitimidad y transparencia a las campañas políticas; se contó con la presencia de testigos de mesa y de comisión escrutadora, observadores nacionales e internacionales y auditores de sistemas en todos los componentes electorales”, afirmó el presidente del organismo electoral.

El país avanza así hacia la fase final de uno de los procesos electorales más observados de los últimos años. Aunque el preconteo electoral permitió conocer una primera tendencia tras el cierre de las urnas, las autoridades recuerdan que este resultado tiene carácter informativo y que la cifra definitiva solo se establece después del escrutinio oficial.

Durante esta etapa se revisan las actas electorales y documentos como los formularios E-14 y E-26, además de analizar las reclamaciones presentadas por las campañas políticas y corregir posibles inconsistencias relacionadas con digitación, transmisión o consolidación de datos.

Según los avances conocidos, las diferencias entre el preconteo y el escrutinio han sido mínimas y no han modificado la tendencia registrada inicialmente, en la que Abelardo De La Espriella obtuvo la mayoría de votos frente a Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial.

En varias ciudades del país los ajustes fueron reducidos. En Barranquilla, por ejemplo, la revisión generó una variación de pocos votos: De La Espriella tuvo una disminución de 12 sufragios, mientras Cepeda sumó 48 votos adicionales tras la verificación de las actas. Situaciones similares se reportaron en otras capitales, con cambios considerados normales dentro de un proceso electoral masivo.

Las autoridades electorales han insistido en que estas modificaciones corresponden a ajustes propios de la revisión detallada y no representan cambios estructurales en el resultado general.

Además, el procurador general, Gregorio Eljach, señaló que hasta el momento no existen evidencias de un fraude o manipulación sistemática de los resultados. Las reclamaciones presentadas por las campañas continúan siendo revisadas bajo los procedimientos establecidos por la ley.

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Con el avance de más del 99 % del proceso de escrutinio, la atención está puesta ahora en la decisión final de la Comisión Escrutadora Nacional y en la posterior declaratoria oficial del resultado presidencial por parte del CNE.