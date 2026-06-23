“Me pareció excesivo, no pude votar”: senadora Martha Peralta queda en libertad tras indagatoria en la Corte Suprema por escándalo de la UNGRD

La razón por la que Martha Peralta no votó la consulta popular

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La senadora Martha Peralta recuperó su libertad luego de finalizar la diligencia de indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia dentro de la investigación por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La decisión fue adoptada por la Sala de Instrucción del alto tribunal, que concluyó el interrogatorio liderado por la magistrada Cristina Lombana y ahora deberá definir la situación jurídica de la congresista.

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El proceso judicial estuvo marcado por la controversia desde el pasado 18 de junio, cuando la magistrada Lombana ordenó la conducción de la congresista con apoyo de agentes de la Dijín de la Policía Nacional, luego de que inicialmente no asistiera a la citación programada.

Martha Peralta queda en libertad tras indagatoria en la Corte Suprema por caso de corrupción en la UNGRD

Tras esa determinación, la parlamentaria permaneció bajo custodia en instalaciones de la Dijín mientras avanzaba la diligencia judicial. Finalmente, después de tres jornadas de comparecencia, la Corte Suprema levantó la medida y permitió que la senadora continúe vinculada al proceso en libertad.

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Al salir del lugar, Peralta cuestionó la actuación judicial y aseguró que la medida adoptada en su contra fue desproporcionada. “Me pareció excesivo”, habría expresado la senadora frente al operativo realizado para trasladarla hasta el alto tribunal.

La congresista también afirmó que continuará atendiendo los llamados de las autoridades. “Han sido días difíciles, no he visto a mis hijos, no pude votar. Tendrá que prevalecer la verdad, Olmedo López es un delincuente mentiroso”, manifestó tras quedar en libertad.

Controversia por la detención de la senadora

La decisión de la magistrada Cristina Lombana generó críticas por parte de la defensa de Martha Peralta. El abogado Henry Montes sostuvo que la conducción y la privación de la libertad fueron medidas desproporcionadas y presentó un recurso de hábeas corpus para solicitar la libertad inmediata de la congresista.

La solicitud fue negada por un juzgado de Bogotá, luego de que la magistrada Lombana argumentara que existían razones suficientes para ordenar la medida ante un posible riesgo de inasistencia a la diligencia.

Según la defensa, los aplazamientos solicitados tenían como objetivo que la senadora pudiera conocer completamente el material probatorio antes de rendir su versión ante la Corte Suprema.

Montes explicó que los testimonios de los principales implicados en el caso, entre ellos el exdirector de la UNGRD Olmedo López y el exsubdirector Sneyder Pinilla, eran elementos que debían ser revisados por la defensa antes de avanzar con la diligencia.

“Para poder participar de una indagatoria, que es un medio de defensa, debe conocer la totalidad del material probatorio que reposa en el expediente”, sostuvo el abogado.

Investigación por contratos de la UNGRD

La investigación contra Martha Peralta está relacionada con presuntas irregularidades en contratos gestionados desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. La Corte Suprema abrió una investigación formal por los delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio.

Uno de los principales puntos del expediente está relacionado con contratos de maquinaria amarilla y proyectos de atención social como las llamadas ollas comunitarias en La Guajira.

La Corte recibió información proveniente de la Fiscalía, que trasladó elementos de una investigación previa debido al fuero constitucional de la senadora.

El exdirector de la UNGRD, Olmedo López, aseguró en sus declaraciones que la congresista habría intervenido para direccionar contratos por más de 2.000 millones de pesos a favor de una empresa privada. Según esa versión, los acuerdos estaban relacionados con obras y mantenimiento de infraestructura hídrica en La Guajira.

La defensa de Peralta ha rechazado esas afirmaciones y la senadora ha insistido en que se trata de una persecución política.

“Todo esto ha sido una persecución política. Aquí voy a estar siempre, dando la cara y con la frente en alto”, señaló anteriormente la congresista al referirse al proceso.

Corte Suprema definirá el futuro jurídico de Peralta

Con la finalización de la indagatoria, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema deberá decidir los próximos pasos dentro del proceso. Entre las posibilidades están imponer una medida de aseguramiento, presentar una acusación para llevarla a juicio pero en libertad, o archivar la investigación.

Sin embargo, la liberación de la senadora no significa el cierre del caso. Martha Peralta seguirá vinculada al expediente mientras el alto tribunal analiza las pruebas y los testimonios recopilados.

La congresista del Pacto Histórico ha reiterado que colaborará con la justicia y que espera que el proceso permita demostrar su versión de los hechos.

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El caso de la UNGRD, uno de los mayores escándalos de corrupción recientes en Colombia, continúa involucrando a varios funcionarios y dirigentes políticos, mientras las autoridades avanzan en la determinación de responsabilidades individuales.