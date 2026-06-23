“Desde el jueves no me respondió”: Madre de Natalia Villalba, contó un detalle clave en la investigación

Foto caso Natalia Villalba: buscan a dos extranjeros tras el hallazgo de la modelo dentro de una maleta en Bogotá.

¡Sigue a Publimetro en Google y recibe las últimas noticias de Colombia y el mundo!

El crimen de Natalia Villalba, la mujer que fue encontrada sin vida al interior de una maleta en un hotel en Bogotá, ha causado consternación en la ciudadanía. Las autoridades trabajan en la investigación con el objetivo de establecer los responsables de la muerte de la joven de 36 años de edad, oriunda de Cúcuta.

Lea también: Cayó temido ladrón de supermercados en Bosa: tenía varias anotaciones por hurto

Hasta el momento y lo que los investigadores tienen como primeras pistas, es que Villalba habría ingresado a este Airbnb ubicado en el barrio Chicó al norte de Bogotá, en compañía de dos hombres de nacionalidad estadounidense y londinense.

En las últimas horas, la madre de la víctima dialogó con El Tiempo sobre los lamentables hechos y dio a conocer un detalle clave dentro de la investigación​.

La señora de nombre Claudia Villalba aseguró que aún no les han entregado el cuerpo.

“Estamos en la Fiscalía a la espera de que nos digan algo de la investigación. Aún no nos han entregado el cuerpo y haremos el reconocimiento en los próximos días”, dijo la. madre de Natalia para el medio anteriormente mencionado.

Por otro lado, la progenitora dio a conocer lo que llevaba su hija viviendo en la capital colombiana y la última comunicación que tuvieron.

“Natalia vivía hace 17 años en Bogotá, hablábamos frecuentemente, pero desde el jueves no me respondió. Tampoco le entraban los mensajes ni las llamadas”, expresó.

Respecto a qué se dedicaba Natalia, la mujer dijo a El Tiempo que no tenía conocimiento detallado de su oficio.

“Ella me decía que tenía una empresa y que trabajaba en eso. No sé de qué era exactamente y estoy a la espera de hablar con una de sus mejores amigas para que me dé más información sobre a qué se dedicaba”, declaró.

Le puede interesar: Capturan en El Dorado a presunto capo del narcotráfico buscado por la Interpol en más de 190 países: ¿quién es?

Datos claves en la investigación

Claudia Villalba señaló que su hija al parecer, llevaba unas semanas viviendo en ese apartamento 702, desde hacía algunas semanas, sin embargo planeaba mudarse.

De esta manera, la madre de la víctima contó que el celular de su hija no aparece y además negó que tuviera pareja.

La mujer si dejó claro para El Tiempo que Natalia viajaba constantemente al exterior, pero desconoció si tenía amigos extranjeros que la visitaran.

Por ahora, la mejor amiga de Natalia Villalba continúa declarando ante las autoridades, lo que hace que su testimonio tenga una gran importancia, ya que podría ayudar a identificar a los extranjeros que entraron con la víctima al hotel.