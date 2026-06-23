Cayó temido ladrón de supermercados en Bosa: tenía varias anotaciones por hurto

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La rápida reacción de uniformados de la Policía Nacional permitió la captura de un hombre de 28 años señalado de cometer un hurto a un establecimiento comercial en la localidad de Bosa.

El caso se registró en el barrio La Acuarela, donde ciudadanos alertaron a las patrullas del sector sobre un atraco ocurrido en un supermercado de mediana superficie. Según la información recopilada, el presunto responsable habría intimidado a una de las cajeras para apoderarse del dinero de la caja registradora.

Tras recibir la alerta, los uniformados iniciaron la búsqueda del sospechoso, quien intentó alejarse rápidamente del lugar para evitar ser requerido por las autoridades. Sin embargo, fue interceptado pocas cuadras después.

Durante el procedimiento de registro, los policías encontraron en su poder $268.000 en efectivo, dinero que presuntamente había sido hurtado minutos antes. Asimismo, se estableció que esta persona registra antecedentes judiciales relacionados con el delito de hurto.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación en la URI de Campo Verde para responder por los hechos que se le atribuyen.

En lo corrido de 2026, la Policía Nacional ha capturado a más de 1.100 personas por diferentes delitos en la localidad de Bosa, como resultado de las acciones de prevención, control y reacción desplegadas en este sector de la ciudad.