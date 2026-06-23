Alerta por SuperNiño: expertos advierten que Colombia enfrenta una crisis hídrica y de incendios sin precedentes

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Ante la inminente llegada de un nuevo Fenómeno de El Niño, con características que podrían convertirlo en un SuperNiño, expertas de The Nature Conservancy (TNC) hicieron un llamado al próximo Gobierno para adoptar medidas urgentes que permitan enfrentar una posible crisis hídrica y reducir los impactos económicos, sociales y ambientales que podría generar este evento climático.

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Las especialistas plantearon que el próximo Plan Nacional de Desarrollo debe avanzar en dos frentes simultáneos: implementar acciones inmediatas para mitigar los efectos de la sequía y desarrollar transformaciones estructurales de largo plazo que conviertan al agua en el eje central de la planificación del país.

La propuesta fue presentada por Claudia Vásquez, directora general de TNC Colombia; Catalina Góngora, directora de Política de la organización; y Natalia Acero, líder del Programa de Agua, quienes coincidieron en que la ventana de tiempo para actuar es cada vez más reducida.

Protección de ecosistemas y ahorro de agua

Las expertas recomendaron impulsar planes sectoriales de prevención desde los ministerios de Ambiente y Agricultura, fortalecer los hábitos ciudadanos de ahorro de agua y reforzar la protección de ecosistemas estratégicos como páramos, humedales, ríos y bosques, fundamentales para garantizar el abastecimiento hídrico del país.

Asimismo, propusieron aplicar el concepto de cuencas resilientes, una estrategia que busca identificar las cuencas hidrográficas más vulnerables, evaluar sus riesgos y diseñar soluciones que integren conservación ambiental, infraestructura y gobernanza territorial.

Otro de los puntos prioritarios es la transformación del sector agropecuario, responsable de cerca del 70 % de la demanda de agua en Colombia. Según las expertas, es necesario promover prácticas productivas que contribuyan a la regulación hídrica y reduzcan la presión sobre los recursos naturales.

La cuenca Magdalena-Cauca, en el centro de la preocupación

Claudia Vásquez advirtió que, aunque Colombia es reconocida por su riqueza hídrica, también es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático y a la intensificación de eventos extremos.

La directiva señaló que la situación de la cuenca Magdalena-Cauca es especialmente sensible por su importancia para el abastecimiento de agua y la actividad económica nacional.

“La cuenca Magdalena-Cauca es la principal fuente de abastecimiento del país, y si esa cuenca está en riesgo, la economía misma de Colombia también lo está”, afirmó Vásquez.

Los sistemas hídricos aún no se recuperan

Por su parte, Natalia Acero explicó que los principales sistemas hídricos del país todavía arrastran los efectos de la sequía registrada entre 2023 y 2024.

Según indicó, ríos, humedales y embalses presentan afectaciones que han reducido sus niveles y caudales, situación que aumenta la vulnerabilidad frente a la llegada de un nuevo fenómeno climático.

“Los sistemas hídricos vienen de un periodo de sequía importante que redujo caudales y niveles, y no han tenido el tiempo suficiente para recuperarse antes de la llegada de un nuevo fenómeno”, sostuvo.

Catalina Góngora agregó que Colombia mantiene una deuda histórica en materia de gestión sostenible del agua y advirtió que el SuperNiño podría poner en evidencia esa fragilidad estructural.

Sin prevención, la sequía puede convertirse en incendios

Las expertas también alertaron sobre el riesgo de que una sequía prolongada desencadene un aumento de los incendios forestales, como ocurrió en distintas regiones del país durante 2024.

Claudia Vásquez recordó que estos eventos no solo afectan los ecosistemas, sino que también tienen consecuencias sobre la calidad del aire, la salud pública y la economía.

Por ello, insistió en la necesidad de contar con sistemas de monitoreo permanente y protocolos regionales de respuesta que permitan actuar antes de que la emergencia se materialice.

Para TNC Colombia, el desafío es urgente. Con un país donde cerca del 80 % del PIB depende directa o indirectamente del agua, la protección de los recursos hídricos se perfila como una de las decisiones estratégicas más importantes que deberá asumir el próximo Gobierno desde el inicio de su mandato.