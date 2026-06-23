Abren convocatoria de beca que financia estudios universitarios y maestrías en Colombia: así puede postularse

Foto beca para estudiar en Colombia: abren convocatoria que cubre matrícula y apoyo de sostenimiento hasta el 30 de junio.

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Con el objetivo de ampliar el acceso a la educación superior y fortalecer los liderazgos sociales en diferentes regiones del país, la Fundación SURA anunció la apertura de una nueva convocatoria de la Beca Nicanor Restrepo Santamaría, una iniciativa que busca apoyar a estudiantes y profesionales interesados en continuar su proceso de formación académica.

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Las inscripciones estarán habilitadas hasta el próximo 30 de junio a las 11:59 p. m., y permitirán a los seleccionados iniciar o continuar estudios técnicos, tecnológicos, profesionales o de maestría en áreas relacionadas con las ciencias económicas, sociales y humanas, siempre que los programas e instituciones cuenten con acreditación de alta calidad.

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Uno de los principales beneficios de esta beca es que cubre el valor de la matrícula y además aporta un porcentaje para los gastos de manutención, facilitando que más personas puedan avanzar en sus proyectos educativos sin que las limitaciones económicas se conviertan en un obstáculo.

Tatiana Henao, coordinadora de gestión educativa de la Fundación SURA, destacó el impacto que busca generar esta iniciativa. Según explicó, “la educación adquiere mayor sentido cuando se conecta con los proyectos de vida y brinda herramientas para ampliar las posibilidades de desarrollo”. Asimismo, señaló que la beca pretende acompañar trayectorias educativas para que los beneficiarios transformen sus aprendizajes en oportunidades para ellos mismos y para las comunidades donde participan.

¿Quiénes pueden postularse?

La convocatoria está dirigida a colombianos o extranjeros residentes en Colombia que pertenezcan a los estratos socioeconómicos 1, 2, 3 o 4. Además, los aspirantes deberán acreditar un promedio académico mínimo de 3,5.

En el caso de quienes deseen cursar una maestría, también será necesario demostrar al menos dos años de experiencia laboral certificada.

Los organizadores aclararon que la beca no aplica para programas en artes, ingeniería, ciencias de la salud ni ciencias exactas, tampoco para diplomados, cursos, pasantías, especializaciones o doctorados. Los seleccionados deberán iniciar sus estudios, como fecha límite, durante el segundo semestre de 2027.

Más de una década apoyando proyectos de vida

Desde 2015, la iniciativa ha beneficiado a más de 136 becarios provenientes de 19 departamentos de Colombia, impulsando procesos de formación orientados al desarrollo social y profesional.

Uno de esos casos es el de María Camila Gómez Zapata, egresada de la Maestría en Intervención Social, quien resaltó el acompañamiento integral que recibió durante su proceso académico.

La beneficiaria aseguró que ser seleccionada le generó una gran responsabilidad frente a las comunidades con las que trabajaba. “Esta beca tiene un gran eje diferenciador: más allá del apoyo económico se convierte en un acompañamiento emocional, profesional y personal”, expresó.

Asimismo, explicó que gracias a la formación pudo fortalecer iniciativas sociales como Mujeres Míticas, proyecto del que surgieron espacios como el podcast Oráculo de la Memoria y los Diálogos Cruzados.

Con esta nueva convocatoria, la organización busca seguir promoviendo el acceso a la educación superior en Colombia, apostando por la formación de profesionales comprometidos con el desarrollo de sus territorios y la construcción de oportunidades para las futuras generaciones.