Video muestra el peligroso momento en que una mujer habría quedado a centímetros de ser arrollada por TransMilenio

Una denuncia difundida en X encendió las alertas por un nuevo caso de riesgo en el sistema TransMilenio. En el video, que habría sido grabado en la parte exterior de la estación San Mateo, se observa a una mujer ubicada en una zona no autorizada, justo cuando un bus del sistema realizó un giro y pasa a muy poca distancia de ella.

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Aunque por ahora no hay un reporte oficial que confirme con precisión qué ocurrió antes o después del hecho, la publicación que acompaña el video asegura que la mujer habría intentado colarse en la estación por la parte exterior y que, al parecer, no calculó el giro del bus. La maniobra la habría dejado a centímetros de ser arrollada.

De acuerdo con la denuncia publicada en X, la mujer habría tenido que ser trasladada en ambulancia a un centro asistencial por una lesión de gravedad. Sin embargo, esta información aún no ha sido confirmada por TransMilenio, autoridades de movilidad o un parte médico oficial.

El video muestra el peligro de ingresar por zonas no autorizadas

En las imágenes se ve que el bus pasa muy cerca de la mujer, quien posteriormente queda en el piso. La escena generó preocupación entre usuarios de redes sociales, no solo por la aparente imprudencia, sino porque evidencia el riesgo que implica intentar ingresar al sistema por lugares distintos a los accesos habilitados.

La estación San Mateo hace parte del corredor de TransMilenio hacia Soacha y es uno de los puntos de alta circulación de usuarios en el sur de la ciudad y el municipio vecino. En ese tipo de estaciones, el tránsito de articulados y biarticulados exige que los peatones permanezcan únicamente en las zonas autorizadas, pues cualquier movimiento por fuera de los accesos puede convertirse en una situación de alto riesgo.

Colarse en TransMilenio también puede terminar en tragedia

Más allá del comparendo, la evasión del pasaje en TransMilenio sigue siendo una preocupación vigente para el sistema y para las autoridades.El ingreso irregular de pasajeros sigue generando un importante impacto económico en el sistema. Las autoridades estiman que diariamente más de 200.000 accesos se realizan sin el pago correspondiente, lo que se traduce en pérdidas significativas para la operación del transporte público de la ciudad.

Por lo que vadir el pago del pasaje o ingresar por puertas no autorizadas puede generar comparendos. En esos casos, la multa por ingresar por accesos no permitidos puede corresponder a una sanción tipo uno, mientras que evadir el pago del pasaje puede derivar en una multa tipo dos. En 2026, la infracción contempla una multa superior a los $230.000, calculada con base en el salario mínimo vigente.

Pero el riesgo no es solo económico. La evasión también puede exponer a las personas a maniobras de alto peligro cerca de buses articulados o biarticulados. En varios casos, las personas que intentan ingresar de manera irregular terminan ubicadas en carriles exclusivos, zonas externas de estaciones o puntos ciegos para los conductores, donde cualquier cálculo errado puede terminar en una emergencia.

Por ahora, las autoridades no se habrían pronunciado oficialmente sobre este caso puntual en San Mateo. Sin embargo, el video vuelve a abrir la discusión sobre la evasión en el sistema, no solo como un problema económico o de convivencia, sino como una práctica que puede terminar en lesiones graves o incluso en accidentes fatales.