Pilas: Reportan daño en los semáforos en la NQS y varios choques que afectan la movilidad en Bogotá

La Secretaría de Movilidad de Bogotá reportó varias novedades viales durante la mañana de este martes, 9 de junio de 2026, entre ellas una falla semafórica en la avenida NQS y varios siniestros que han generado afectaciones en el tránsito en distintos sectores de la capital.

Según informó el Centro Estratégico de Movilidad, una de las principales novedades se presenta en la avenida NQS con calle Primera D, en la localidad de Puente Aranda, donde se registró una avería en el sistema semafórico.

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¿Cómo está la movilidad en Bogotá hoy martes 9 de junio?

“Nuestro equipo de semaforización ya está trabajando para restablecer el servicio y nuestro equipo de tránsito ya se encuentra en estos puntos para gestionar la movilidad”, indicó la entidad.

Además, las autoridades reportaron un choque múltiple en la avenida Carrera Décima con calle Primera, en la localidad de Santa Fe, y un choque simple en la avenida Boyacá con calle 67-2 Norte, sentido sur, en la localidad de Engativá.

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Desde la Secretaría de Movilidad señalaron: “Desde el Centro Estratégico de Movilidad monitoreamos y gestionamos el tráfico en tiempo real. Es por esa razón que a esta hora les informamos de varias novedades que se presentan en la ciudad”.

La entidad también hizo un llamado a los conductores para extremar las medidas de prevención en las vías. “Le recomendamos conducir con precaución y mantener la distancia de seguridad entre vehículos”, señaló la Secretaría.

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Las autoridades continúan atendiendo las emergencias y monitoreando el comportamiento del tráfico.