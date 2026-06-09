Arriesgó su libertad por COP 20.000: lo pillaron con un kilo de marihuana en Portal Suba

Un operativo de control y prevención desarrollado por la Policía Nacional en las plataformas del sistema de transporte masivo de Bogotá terminó con la captura de un hombre de 25 años, quien transportaba un cargamento de sustancias ilícitas oculto dentro de sus pertenencias. El procedimiento judicial se materializó en las instalaciones del Portal de Suba, en el norte de la capital, donde los uniformados incautaron un paquete con marihuana.

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El caso se registró en momentos en que el personal de TransMilenio adelantaba labores de vigilancia en los puntos de acceso a las estaciones. De acuerdo con el reporte oficial, las autoridades detectaron a un ciudadano que ingresó de manera irregular a una de las plataformas de abordaje. Al notar la infracción a las normas del sistema, los policías procedieron a requerirlo para realizar una verificación de identidad y del bolso que llevaba consigo.

Intentó evadir a las autoridades entre los pasajeros

Después de verse descubierto por los uniformados, el presunto infractor adoptó un comportamiento sospechoso con el fin de eludir el requerimiento legal. El reporte de las patrullas en la zona señala que el sujeto intentó escabullirse rápidamente entre la multitud de usuarios que se encontraban en el portal para evitar ser registrado. Sin embargo, la reacción de los policías permitió interceptarlo y detener su marcha a los pocos metros.

Durante la inspección física del morral que portaba el ciudadano, los agentes hallaron un paquete envuelto en cinta adhesiva. Al verificar el contenido del bloque, se constató que correspondía a un kilo de marihuana, motivo por el cual se procedió de manera inmediata a informarle sus derechos como persona capturada por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Recibió una mínima suma por mover la sustancia

En el desarrollo de las diligencias, el detenido de 25 años manifestó de forma voluntaria a los uniformados los motivos de su conducta. Según su propio testimonio, personas externas le habrían ofrecido la suma en efectivo de 20.000 pesos colombianos con el único objetivo de recibir la mercancía ilegal en Suba y transportarla de manera camuflada a través de las rutas del sistema masivo de transporte hasta la localidad de Bosa, en el suroccidente de la ciudad.

El capturado y la marihuana incautada fueron trasladados bajo estricta custodia y dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de presentar al indiciado ante las autoridades judiciales correspondientes para que responda por los cargos penales que se le atribuyen.

Vocería de la comandancia de TransMilenio

La Teniente Coronel Maryam Moreno, Comandante del Grupo de Transporte Masivo de TransMilenio, entregó el reporte oficial sobre este resultado operativo en el norte de Bogotá. La vocera institucional confirmó que el operativo se dio en medio de las labores de prevención y detalló la reacción del implicado al verse descubierto por las patrullas del sistema.

Al respecto, la comandante Moreno precisó textualmente:

“Al notar la presencia policial, el ciudadano adoptó una actitud evasiva e intentó huir entre la multitud para evitar el procedimiento. Sin embargo, gracias a la oportuna reacción de los uniformados, fue alcanzado y sometido al respectivo registro”.

La Policía Nacional confirmó que mantiene vigentes de forma permanente estas acciones preventivas, patrullajes y registros en las diferentes estaciones y portales del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) con el fin de contrarrestar conductas delictivas. Asimismo, los voceros de la institución recordaron a la ciudadanía la importancia de reportar cualquier situación irregular o sospechosa que ponga en riesgo la seguridad común, utilizando de manera oportuna la línea de emergencia 123.