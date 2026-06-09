Aeropuerto El Dorado: Reportan retrasos en varios vuelos por baja visibilidad

La operación aérea en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá registró afectaciones durante la mañana de este martes, 9 de junio, debido a problemas de visibilidad ocasionados por las condiciones climáticas.

De acuerdo con la información reportada por la terminal aérea, varias llegadas nacionales e internacionales presentaron retrasos, mientras que algunos vuelos tuvieron que modificar su itinerario.

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¿Qué pasa con los vuelo en el aeropuerto El Dorado hoy?

Según confirmó El Tiempo, entre las operaciones aéreas que se encuentran afectadas se encuentran vuelos procedentes de Toronto, Madrid, Cali, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla. Incluso, un avión de Air Canada que cubría la ruta Toronto-Bogotá fue desviado hacia Cartagena, aunque hasta el momento no se han entregado detalles adicionales sobre esa decisión.

La Aeronáutica Civil explicó que las demoras obedecieron a la formación de bancos de niebla generados por las lluvias y la humedad registradas durante las últimas horas.

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“Las lluvias y la alta humedad registradas ayer generaron bancos de niebla esta mañana en el Aeropuerto El Dorado, un fenómeno natural asociado a la evaporación del suelo”, informó la entidad a través de su cuenta de X.

La autoridad aeronáutica también indicó que las condiciones comenzaron a mejorar con el paso de las horas. “La niebla se dispersa rápidamente y las operaciones aéreas continúan normalizándose de manera progresiva”, agregó la Aerocivil.

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La situación ocurre en medio de las advertencias que recientemente hizo la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) sobre la capacidad del principal aeropuerto del país.

Durante la Asamblea General Anual del organismo, celebrada en Río de Janeiro, Roberto Alvo, CEO de LATAM Airlines Group y presidente de la Junta Directiva de IATA, señaló que El Dorado enfrenta uno de los escenarios más complejos de la región por la alta demanda de pasajeros.

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“Diría que el caso más crítico es Bogotá, en Colombia. Hoy está completamente saturado en prácticamente todas las franjas horarias disponibles”, afirmó el directivo al mismo medio.

Según Alvo, el crecimiento del mercado aéreo colombiano ha sido más rápido que el desarrollo de la infraestructura aeroportuaria, situación que podría afectar la expansión de la conectividad del país.

El ejecutivo explicó que una de las alternativas de corto plazo consiste en optimizar la asignación de los slots aeroportuarios, es decir, los permisos que permiten operar vuelos en horarios determinados. “Lo que vemos como una oportunidad es que la autoridad asigna slots, pero no está monitoreando si se están utilizando bajo el estándar del 80% que exigen las reglas de IATA”, indicó.