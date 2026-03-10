Revelan identidad del hombre que habría fingido accidente para ocultar crimen de su pareja y su hijo

Después de que la Fiscalía General de la Nación puso en evidencia el caso de un hombre que habría simulado un falso accidente para ocultar el presunto asesinato de su esposa y su hijo, se conocieron nuevos detalles de la investigación y la identidad del sujeto señalado por estos crímenes.

(Lea también: Falso accidente en Jardín Botánico: El macabro montaje de un hombre para ocultar el crimen de su hijo y su pareja).

“La investigación dirigida por la Fiscalía General de la Nación con ocasión de la muerte de una mujer y su hijo de 10 meses, cuya causa preliminar se asoció con un accidente de tránsito ocurrido la madrugada del 12 de diciembre de 2025, en el barrio Bosque Popular, en inmediaciones del Jardín Botánico de Bogotá, permitió obtener elementos materiales probatorios que dan cuenta de un doble homicidio que habría sido perpetrado por el padre del menor de edad”, sostuvo la Fiscalía en un comunicado de prensa publicado en la mañana de este martes.

A raíz de lo ocurrido, las autoridades atendieron la emergencia y cuando llegaron encontraron el vehículo estrellado contra un árbol y subido al separador. Mientras que el hombre fue hallado supuestamente inconsciente, la mujer y el bebé estaban muertos. Sin embargo, cuando las autoridades examinaron los cuerpos encontraron varias irregularidades que no coincidían con el supuesto accidente.

“Las actividades de policía judicial realizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y los análisis del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses evidenciaron que la madre presentaba una herida en el cuello ocasionada con arma cortopunzante. Entre tanto, el niño registraba lesiones que serían compatibles con una agitación violenta de su cuerpo, conocida como zarandeo, sucedida antes del supuesto siniestro”, sostuvo la Fiscalía.

El presunto feminicida habría cambiado de lugar el cuerpo de su pareja tras el accidente

Desde diciembre, los investigadores tuvieron que analizar videos de cámaras de seguridad, muestras biológicas que se encontraron dentro del vehículo y otras evidencias. La hipótesis de la Fiscalía es que el sujeto habría llevado a la mujer hasta el barro Villa Luz para recoger al niño. La mujer, de 34 años, se percató de que el menor estaba muerto y le habría reclamado con furia al sujeto, quien luego la habría apuñalado con un cuchillo.

“Posteriormente, con el propósito de evitar que fuera descubierto, el señalado agresor limpió el vehículo, desapareció algunos artículos que lo comprometían, chocó el automóvil para dar la apariencia de una colisión y acomodó el cuerpo de la mujer en la silla del conductor para aparentar que iba al volante. Con algunas lesiones esperó en la parte del copiloto a que fuera atendido por las autoridades”, sostuvo la Fiscalía

¿Quién es el sujeto señalado del crimen cerca del Jardín Botánico?

En las últimas horas, la Unidad Investigativa de El Tiempo reveló que el nombre del sujeto señalado de perpetrar estos crímenes es Hugo Fernando Silva Soto, quien originalmente habría estado al volante del carro Volkswagen Golf que se estrelló cerca del Jardín Botánico.

De acuerdo con El Tiempo, Silva Soto era comerciante de automóviles y habría permanecido en libertad hasta el 5 de marzo pasado, cuando las autoridades lo capturaron.

Ahora, mientras el proceso penal avanza, un juez de control de garantías tomó la decisión de enviar a Silva Soto a un centro carcelario.