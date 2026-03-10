El Concejo de Bogotá confirmó este lunes el fallecimiento de Canela, la canina que durante los últimos 12 años se convirtió en un símbolo de convivencia dentro de la corporación. La perrita, que alcanzó los 14 años de edad, murió dejando un vacío entre los cabildantes, funcionarios y visitantes que frecuentan el edificio administrativo en la capital.

Canela se integró a la dinámica de la entidad desde el año 2014, convirtiéndose en el eje de una política de bienestar animal aplicada a los espacios laborales. Según la información oficial compartida por las autoridades distritales, su vida fue un ejemplo de cómo las especies pueden coexistir en entornos de alta presión institucional y trabajo público.

Una década custodiando los pasillos del Concejo

El anuncio de su partida fue replicado por diversas entidades, incluyendo la cuenta del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal que destacó el rol de la canina como una fuente de inspiración para consolidar a Bogotá como una ciudad más compasiva. La presencia de Canela en el Concejo permitió normalizar la interacción con animales domésticos en sectores del Estado, un hito que ha sido replicado en otras oficinas gubernamentales del país.

En la publicación personas que compartieron con la perrita señalaron que la perrita fue testigo de múltiples debates de ciudad y transiciones políticas, manteniendo siempre su lugar en los pasillos principales. Pero sobre todo que era una perrita muy gruñona. Su muerte marca el fin de muchos años para quienes compartieron con ella más de una década de labores diarias.

A través de canales oficiales, el Distrito agradeció los años de compañía de Canela, cuya historia refuerza el mensaje de protección animal y respeto por la vida en todas sus formas dentro de la capital colombiana.