Fuerte accidente en la Autopista Norte de Bogotá: choque de bus intermunicipal y moto complicó la movilidad

En la mañana de este lunes 9 de marzo se registró un fuerte accidente en la Autopista Norte, a la altura de la calle 235. Al parecer, un bus intermunicipal de la empresa Flota Andina chocó con una motocicleta.

De acuerdo con el reporte entregado por la Secretaría de Movilidad, una ambulancia tuvo que llegar al punto del siniestro vial. El conductor de la motocicleta terminó en el piso y con lesiones que ameritaron la atención médica de urgencia. Así mismo, se asignó una unidad de la Policía de Tránsito para atender la situación, que se registró en el sentido norte-sur de la Autopista, en la localidad de Suba.

Unos minutos más tarde, la Secretaría de Movilidad informó que la situación fue controlada por las autoridades viales.

" Los vehículos son retirados de la vía y se recupera la movilidad en la Autopista Norte con Calle 235, sentido Norte - Sur“, puntualizó la entidad distrital a través de su cuenta oficial en la red social X.

Mañana difícil en la Autopista Norte de Bogotá

La mañana para la movilidad en la Autopista Norte no estuvo fácil. Sobre las 7:08 a.m. de este lunes una ruta escolar terminó varada en plena vía, a la altura de la calle 153, también en el sentido norte-sur. Para atender la situación las autoridades también tuvieron que asignar una unidad de la Policía de Tránsito.

Pues bien, los conductores tuvieron que aguantar el trancón hasta que el vehículo fuera retirado de la vía. Sobre las 08:20 a.m. la Secretaría de Movilidad informó que una grúa acudió al sector, cargó la ruta escolar y consiguió despejar la vía, que a esa hora se encontraba bastante concurrida.