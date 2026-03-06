Metro, calles y día cívico: así cambiaría Bogotá en homenaje a Miguel Uribe Turbay

El Concejo de Bogotá aprobó el Proyecto de Acuerdo 768, una directriz que modifica la nomenclatura de infraestructura clave, vías y espacios públicos de la capital para rendir un homenaje póstumo al excongresita Miguel Uribe Turbay, fallecido el pasado 7 de junio de 2025 en medio de un atentado en Modelia, Bogotá. La normativa, impulsada por la bancada del Centro Democrático, instaura el 11 de agosto como día cívico anual en el Distrito.

🔴 Le puede interesar 🔴: Estos son los 136 esmaltes prohibidos por el Invima por riesgo de cáncer: vea la lista completa con referencias

La decisión establece un rediseño en la identidad de varios puntos de la ciudad, como la Avenida Calle 34, específicamente en el corredor que conecta la Carrera Séptima con la intersección de la Avenida de Las Américas y la Calle 26, pasará a denominarse “Avenida Calle 34 Miguel Uribe Turbay”. A nivel de movilidad, la administración distrital tiene la orden de asignar este mismo nombre a una futura parada del Sistema Integrado de Transporte Público, la cual podrá ser de la primera línea del Metro, una estación troncal de TransMilenio o un punto del cable aéreo.

El epicentro del suceso busca tener una nueva “vocación”

Una de las transformaciones más significativas se ejecutará en la localidad de Fontibón. El Parque El Golfito, lugar donde se perpetró el asesinato del precandidato presidencial, sería renombrado como Parque Miguel Uribe Turbay. En este lugar se levantará un monumento conmemorativo de manera permanente.

Después de pasar los análisis técnicos y de viabilidad jurídica, buscan habilitar la posibilidad de escenarios como el Estadio Metropolitano de Techo, el Palacio de los Deportes o el Centro Felicidad (CEFE) de Chapinero podrían adoptar el nombre del político bogotano. En el sector educativo, los cabildantes buscan que una nueva sede distrital lleve su identidad, acompañada de la creación de un programa de investigación académica respaldado por la Fundación Solidaridad por Colombia junto a sectores privados.

Al interior de las instalaciones del Concejo de Bogotá, corporación donde Uribe Turbay ejerció como presidente antes de asumir la Secretaría de Gobierno, buscan realizar adecuaciones físicas tanto adentro del recinto como en la ciudad: “El acuerdo establece un conjunto amplio de acciones como la denominación del “Salón Presidentes Miguel Uribe Turbay” del Cabildo, la elaboración e instalación de un busto en la plazoleta interna del Concejo, un óleo en el Salón Comuneros, una estatua en la plazoleta fundacional de Usaquén y un monumento en el Mausoleo del Cementerio Central".

Los siete concejales autores de la iniciativa, Andrés Barrios, Óscar Ramírez Vahos, Sandra Forero, Humberto Amín, Julián Uscátegui, Diana Diago y Andrea Hernández, justificaron la serie de medidas recordando la postura del dirigente frente al control territorial y el fortalecimiento de la Fuerza Pública.

Lea también 🟢: Miguel Uribe Londoño oficializó su candidatura presidencial y destapó su fórmula para llegar a la Casa de Nariño

Los cabildantes dejaron plasmada su postura oficial frente al impacto de su pérdida: “La violencia nos arrebató a un líder y amigo que aún tenía mucho por entregarle a Colombia. Pero cuando la barbarie intenta borrar a quienes defendieron sus convicciones, lo mínimo que podemos hacer es preservar su memoria y, hoy, desde el Concejo de Bogotá, lugar donde Miguel inició su carrera política, aprobamos este acuerdo que exalta su liderazgo. Hoy Bogotá honra a uno de los suyos, y al hacerlo, reafirma que la seguridad, la institucionalidad y los principios siguen siendo el camino”.

Las conmemoraciones anuales del nuevo día cívico estarán articuladas con eventos deportivos de participación pública, integrando la media maratón Miguel Uribe Turbay durante el desarrollo tradicional de la Caminata de la Solidaridad.