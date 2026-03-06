Autoridades capturaron a la ‘Reina del cosquilleo’: una mujer con diez anotaciones por hurto agravado

Capturada mujer por hurto en Bogotá: era conocida como 'reina del cosquilleo'

La Policía de Bogotá capturó a una mujer por el delito de hurto en un establecimiento comercial. Esta mujer es conocida como ‘reina del cosquilleo’ y cámaras de vigilancia la relacionan con varios hechos delictivos.

En los hechos más recientes, se registraron en el barrio Engativá Pueblo en donde la Policía fue alertada sobre un presunto hurto a persona. De manera inmediata, los uniformados se desplazaron al lugar y, al llegar, la víctima manifestó que, mientras atendía a varios clientes, una mujer habría aprovechado un momento de distracción para sustraer dinero de la caja registradora.

La policía capturó a la delincuente y recuperó dos millones de pesos en efectivo.

La capturada fue dejada a disposición de la autoridad competente. Es de anotar que la detenida presenta más de diez anotaciones por hurto agravado, siendo reincidente.

Policía recupera vehículo hurtado en Ciudad Bolívar y captura a dos presuntos responsables

En otro operativo, las autoridades capturaron a dos hombres señalados de cometer el hurto de una camioneta en el sur de la capital y que fueron ubicados gracias al GPS del automotor.

A través de la central de radio se alertó a las patrullas de vigilancia de la Policía de Bogotá, sobre el hurto de un automotor. De inmediato, los uniformados iniciaron la búsqueda y, gracias al sistema de rastreo GPS con el que contaba el vehículo y a la rápida reacción, se logró su recuperación.

Uniformados del CAI Lucero lograron la captura de estos dos hombres en el barrio San Joaquín, localidad de Ciudad Bolívar al sur de la capital y que deberán responder el delito de hurto