“No se puede perder el Bosque de Mutis en Tolima, es un legado para el futuro”: alianza entre Colombia y España busca recuperar esta herencia científica

En el marco de la alianza entre el Real Jardín Botánico de Madrid, el Jardín Botánico de Bogotá, la Alcaldía de Mariquita y Funbotánica, PUBLIMETRO Colombia conversó con María-Paz Martín, directora del Real Jardín Botánico de Madrid-CSIC, quien se refirió a los alcances del acuerdo para recuperar el histórico Jardín Botánico de José Celestino Mutis en Mariquita (Tolima).

Pregunta: ¿Cuál es el objetivo principal de esta visita a Colombia?

Respuesta:“Este viaje lo hacemos dentro de un protocolo general de actuación, una colaboración que tenemos con Funbotánica y el Real Jardín Botánico, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En este protocolo general de actuación que firmamos en 2024 ya se marcaban unas pautas muy generales.

Las visitas de investigadores y técnicos aquí a diferentes zonas de Colombia son para ver qué posibilidades se tenían para restaurar, por ejemplo, el Bosque Mutis, conocer también los problemas que tiene el Jardín Botánico de Mutis, que lo queremos restaurar y volver a que sea el jardín como el que Mutis trabajó, que era un Jardín Botánico de experimentación con el canelo, el café, etc

El primer día tuve la oportunidad de visitar el Jardín Botánico de Bogotá, con el que también tenemos relación desde el Real Jardín Botánico. Tuve la oportunidad de poder charlar directamente con la directora, y la verdad que es muy interesante para nosotros que estas alianzas puedan revertir en el futuro en poder hacer actividades como la recuperación del bosque Mutis, estableciendo zonas de conservación y rutas para que los colegios y los jóvenes puedan conocer el bosque in situ”.

Pregunta: ¿Qué representa la figura de Mutis para el Real Jardín Botánico de Madrid?

Respuesta:“Para nosotros la figura de Mutis es emblemática. Mutis era gaditano, pero desde el Real Jardín Botánico salió también para Colombia. Nosotros continuamos, tanto con la Embajada de España en Colombia como con la Embajada de Colombia en España, colaboraciones diversas relacionadas con Mutis, exposiciones, etcétera.

Para nosotros Mutis permanece, de hecho todas sus enseñanzas están ahí. En el Real Jardín Botánico custodiamos los dibujos de la Expedición Botánica, que se inició en Mariquita. Por eso es tan importante el vínculo entre el Real Jardín Botánico y Mariquita, porque además de las láminas, tenemos el herbario que se recolectó en la época.

Creo que es fundamental ahora volver al bosque, mirar porque algunas de las láminas que se dibujaron no se ha vuelto a encontrar las plantas. Entonces tenemos que volver al bosque, ver si esas plantas están ahí y recuperarlo para el futuro. O sea, no se puede perder el Bosque Mutis”.

Pregunta: ¿Cómo ha visto el estado actual del Bosque Mutis?

Respuesta:“En este momento parece ser que lo que eran como unas 60 hectáreas del bosque de Mutis, actualmente serían unas 100 hectáreas. Entonces yo creo que esas 100 hectáreas son las que se tienen que mantener. Hay que intentar evitar que ya no crezca más la población por ahí.

No hemos podido recorrer todo el bosque, pero en esta visita me acompaña José Luis Fernández, especialista en plantas tropicales, que estuvo viviendo 25 años en Colombia y era profesor de la Universidad Nacional de Bogotá. Él lo ha encontrado muy bien; el relicto de bosque que queda está bien conservado.

Lo que sí hay que llamar la atención es que en las entradas al bosque hay población que deja residuos; había un televisor, una nevera. Eso es lo que hay que evitar. La sociedad tiene que ser consciente de que eso es muy importante, que ahí no es un basurero. Pero en sí, lo que son las plantas están muy bien conservadas”.

Pregunta: ¿Cómo pueden las personas acceder al acervo documental de Mutis en España?

Respuesta:“Sí, todo el archivo de dibujos de Mutis, toda la colección, que son más de 7.200 dibujos, muchos en color y maravillosamente conservados porque Madrid es un clima muy seco, todo ese acervo de láminas está digitalizado. Se pueden consultar directamente por internet.

No hay ningún problema, están todas las láminas ya. Y parte del herbario también está digitalizado”.

Pregunta: ¿Cuáles son las acciones concretas que se adelantarán en el marco de esta alianza?

Respuesta:“Lo primero es lo que estamos haciendo ahora: venir de visita, no solamente para quedar bien en despacho, sino llegar al bosque y conocerlo.

Tanto Funbotánica como los otros jardines botánicos de Colombia tenemos que ir al bosque, tener una buena lista de las plantas que existen, ver si había alguna planta introducida y cómo se tiene que trabajar con ella, crear semilleros para recuperar algunas que estén en peligro crítico.

Y luego, muy importante, trabajar con las escuelas y los institutos de secundaria, porque ahí están los futuros que van a conservar los bosques. Una de las facetas más importantes es ir a la educación ambiental y tener esa conciencia de que el bosque y los lugares de naturaleza tenemos que conservarlos desde siempre”. A todos los lectores recomendarles que seguro que han ido más de una vez a Mariquita, pues seguir yendo, porque con el apoyo de todos vamos a mantener el legado de Mutis”.