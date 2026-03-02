Este es el guapo trabajador del Metro de Bogotá al que comparan con estrella del K-Pop; chicanea fajos de billetes

Actualmente, en Bogotá se desarrolla la que es considerada la obra de infraestructura más trascendental de Colombia: el metro. Se prevé que su primera línea entre en funcionamiento en septiembre de 2026, con un recorrido de 23 kilómetros que conectará Bosa con la Calle 72. Más allá de la infraestructura y su importancia, uno de sus trabajadores de origen chino se ha vuelto viral en las redes sociales por sus clips en los que muestra su estadía en la capital; muchos lo comparan con una figura del K-pop.

Li Xueping es el nombre de este trabajador del metro que ya es toda una tendencia en redes sociales, acumulando cientos de miles de reproducciones en sus clips; mismos en los que muestra las labores que ejecuta en la obra, como lo es el manejo de algunas máquinas a control remoto, y la supervisión de trabajos de soldadura y montaje.

Pero más allá de su trabajo, varios de los videos que se le han hecho virales tienen de por medio el mostrar su vida fuera de la obra y sus gustos propios, como lo es el consumir cerveza y fumar cigarrillo. A esto se le suma algunas imágenes en las que muestra el sueldo que devenga con varios fajos de billetes de $100.000 y $50.000 pesos.

Otro detalle a resaltar es la gran cantidad de piropos que recibe a diario por su apariencia, ya que algunos de sus seguidores lo comparan con una estrella del K-Pop.

¿Cuánto va de avance en las obras del Metro de Bogotá?

El pasado 4 de febrero, el alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, entregó un balance actualizado y optimista sobre el megaproyecto más esperado por los capitalinos: la Línea 1 del Metro de Bogotá. Según el mandatario, con corte al 31 de enero, la obra ya registra un avance oficial del 72,13%.

Esta cifra no es solo un número en el papel; se traduce en una estructura que ya domina el paisaje urbano de sectores estratégicos de la ciudad. Uno de los datos más destacados entregados por Galán en entrevista con RCN Televisión es la extensión del viaducto.

A la fecha, se han construido 10.650 metros de viaducto, los cuales ya son plenamente visibles en puntos neurálgicos como: La Avenida Villavicencio. El sector de Kennedy. La emblemática Avenida Caracas. Precisamente sobre la Avenida Caracas, el alcalde enfatizó por qué este tramo es el corazón del proyecto.

“La Caracas ha sido la columna vertebral del sistema de transporte de Bogotá por la forma cómo se mueve la ciudad”, explicó Galán desde el punto de obra en la calle 59. El reto actual es monumental: mantener la operación del sistema TransMilenio mientras las máquinas y los operarios levantan la estructura del Metro de forma simultánea.