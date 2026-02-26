Video: capturaron a seis personas que se hacían pasar por funcionarios del IDU para robar cable de fibra óptica

Capturadas seis personas que se hacían pasar por funcionarios del IDU para hurtar cable de fibra óptica en Bogotá

La Policía de Bogotá logró la captura de seis personas, cinco de estas de nacionalidad extranjera, por el delito de hurto. Según las autoridades se hacían pasar como obreros y funcionarios del IDU, para hurtar cableado de fibra óptica en la localidad de Suba, al noroccidente de la capital.

Los hechos ocurrieron luego de una denuncia ciudadana que alertó a la patrulla de vigilancia de la presencia de varias personas sospechosas en el barrio La Campiña. Al llegar al lugar, observaron a hombres con uniformes de una entidad pública.

Lea también: Video: Policía frustró intento de fleteo en la localidad de Engativá recuperando 30 millones de pesos

Cuando se verificó la identidad de estos ciudadanos, se pudo establecer que se estaban haciendo pasar por funcionarios y obreros del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

Durante el procedimiento se les encontró en su poder varios elementos como conos, picas y palancas, además de unas bolsas y sacos en los que transportaban cerca de 36 metros de cable cortado, el cual estaría avaluado en 25 millones de pesos.

Según las autoridades, tres de estas personas ya habían sido capturadas en 2025 y tenían antecedentes por este mismo delito. Los capturados, de edades entre los 26 y 45 años, y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por los hechos que se les atribuyen.

Le puede interesar: De no creer: TransMilenio ‘detuvo’ a ladrones que huían en contravía con camioneta robada