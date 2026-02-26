Impactante accidente en la carrera séptima: conductora de moto estuvo a centímetros de quedar debajo de un bus

En las últimas horas se viralizó un video que muestra un grave accidente que se registró en la carrera séptima, en el nororiente de Bogotá. La grabación muestra a una mujer motociclista que sufre un siniestro vial y queda a centímetros de terminar debajo de un bus del Sitp.

(Lea también: Policía narró cómo llegó Diana Ospina al CAI Mirador tras secuestro en Bogotá: “la habían abandonado sobre la vía”).

La publicación fue realizada por un creador de contenido que sube múltiples videos de sus recorridos en motocicleta. Esta vez, se encontraba recorriendo la carrera séptima de sur a norte a la altura de la calle 46.

En el video se observa que una mujer se encuentra conduciendo una motocicleta automática en el carril del centro del corredor vial. Sin mayor aviso, un carro que se encontraba detrás de ella la choca y provoca que se caiga hacia el carril de la derecha, donde justamente se encontraba un bus del Sitp.

La mujer alza la mano, el carro frena en seco y el motociclista que está grabando también consigue detenerse. La mujer queda a centímetros del bus del Sitp y. por fortuna, la llanta de ese vehículo no alcanza a tocarla. Su moto, sin embargo, no corrió con la misma suerte. Después de golpear a una camioneta blanca que se encontraba al frente, la llanta trasera de la motocicleta fue a dar al bus, que le pasó por encima e hizo que se levantara.

El video mostró la magnitud del accidente

La mujer quedó tendida en la vía, perdió uno de sus tenis y, al parecer, sufrió lesiones en sus piernas. Después del siniestro, el motociclista que iba grabando se detuvo a auxiliarla y le preguntó cómo se encontraba. Poco después, llegó una agente de tránsito a verificar lo ocurrido, que pudo ser más grave.

Luego, el creador de contenido siguió su camino. “Me queda el alma en el cuello”, aseguró.